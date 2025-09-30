RTVE prepara ‘Top Chef: Dulces y Famosos’, adaptación del célebre concurso culinario de éxito internacional ‘Top Chef VIP Just Desserts’. Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, el programa reunirá a un grupo de celebridades con destacadas personalidades de diversos mundos como la televisión, el deporte, la música, el cine, etc. con el objetivo común de convertirse en grandes pasteleros.

Competirán entre sí en exigentes retos de repostería, pasteles y postres creativos. Desde perfeccionar los dulces clásicos hasta inventar creaciones atrevidas, estos rostros famosos tendrán que demostrar habilidad, creatividad y temple en la cocina.

Cada episodio pondrá a prueba a los concursantes con desafíos de alta presión que requerirán precisión y arte, desde técnicas de flambé hasta complejos trabajos de pastelería. Sus creaciones serán evaluadas por un panel de jueces expertos, que valorarán cada plato por su sabor, técnica y presentación.

En esta competición, la emoción, el espectáculo y la diversión están asegurados, mientras las celebridades descubren que el talento en la cocina se mide en azúcar, destreza y pasión. ¿Quién será coronado como el mejor pastelero ‘Top Chef’ de España?