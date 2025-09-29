Jaydy Michel, Mario Vaquerizo, Beatriz Luengo, Silvia Marty y los gemelos Román, aprendices de 'Maestros de la Costura Celebrity 2'

El taller de ‘Maestros de la Costura Celebrity’, la versión con famosos del talent producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), está preparado para una nueva etapa. La modelo, actriz y presentadora Jaydy Michel; la compositora y cantante Beatriz Luengo; la actriz Silvia Marty; los gemelos modelos Edu y Jorge Román, y el cantante Mario Vaquerizo son los primeros confirmados de esta segunda edición, que promete grandes retos y muchas risas.

La incorporación del joven diseñador de moda barcelonés Luis De Javier como tercer miembro del jurado junto con Lorenzo Caprile y María Escoté es una de las grandes novedades de la edición. La presentadora Raquel Sánchez Silva continuará al frente del formato, que regresará a La 1 con 12 nuevos aprendices.

Con solo 29 años, Luis De Javier se ha convertido en todo un referente internacional, respetado y codiciado por las grandes figuras de la música y del espectáculo, y, según los expertos, es el nuevo “enfant terrible de la moda española”. Su estética, que desafía las normas y celebra la diversidad, ha cautivado a artistas nacionales e internacionales de la talla de Beyoncé, Rihanna, Rosalía, Doja Cat, Julia Fox, Kim Kardashian y Lady Gaga, gracias a sus espectaculares diseños que evocan libertad, identidad y transgresión.

Su formación en Barcelona marcó el inicio de una trayectoria que se ha enriquecido con su experiencia internacional y su paso por firmas de prestigio, como Vivienne Westwood y Gareth Pugh. En 2020 fundó su propia marca de moda de lujo, Luis De Javier Studio, reconocida por fusionar la herencia cultural española con creaciones audaces y vanguardistas. Tras vivir y trabajar en Londres, Los Ángeles y París, se establece en Barcelona con el objetivo de expandir su marca y contribuir a la visibilidad del talento joven español. Además, apoya al sector de la artesanía española y colabora con él. En 2023, el fotógrafo Steven Klein y la estilista Patty Wilson colaboraron con Luis en su desfile de Nueva York. El diseñador Ricardo Tisci es su mentor.