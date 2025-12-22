La 1 prepara 'Crossobar', un nuevo formato de sketches que parodia series, programas y películas icónicas

La 1 prepara el estreno de ‘Crossobar’, un innovador programa de sketches que parodia series, programas y películas nacionales e internacionales icónicas, tanto de RTVE como de otras cadenas y plataformas, producido por Televisión Española en colaboración El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO).

‘Crossobar’ plantea un universo propio: un bar elegante y contemporáneo, con barra, butacas y sofás de terciopelo, donde los personajes más reconocidos de títulos como, entre otros, ‘Valle Salvaje’, ‘La Promesa’, ‘El Ministerio del Tiempo’, ‘La Revuelta’, ‘Futuro Imperfecto’, ‘Late Xou con Marc Giró’, ‘The Last of Us’, ‘Pretty Woman’, ‘Los Bridgerton’ o ‘Poquita Fe’ se reúnen antes de entrar en sus series, programas o películas.

El bar ‘Crossobar’ se convierte en un espacio de cruce entre ficciones y géneros, donde los personajes —interpretados por grandes actores del panorama nacional— interactúan entre sí y sirven como hilo conductor del programa antes de “volver” a sus respectivas tramas.

El formato se presenta como un programa coral que cuenta con la participación especial de Lalachus y Arturo Valls o Edu Soto y David Fernández.

El resultado es un juego constante de referencias, encuentros imposibles y situaciones cómicas que conectan con el imaginario del espectador. Además, el programa simula la navegación por la propia interfaz de RTVE Play, con pósters adaptados a cada parodia.