RTVE estrena 'Navidades con Samantha', con menús tradicionales y sencillos para saborearlos estas fiestas

Llega a La 1 ‘Navidades con Samantha’. La chef Samantha Vallejo-Nágera abrirá las puertas de su casa, iluminada por la calidez de las velas e inundada por el aroma a cocina, para vivir la Navidad de la manera más especial. ‘Navidades con Samantha’ no es solo un programa de cocina, es un ritual compartido, un espacio donde cada receta se convertirá en recuerdos y cada mesa, en el escenario perfecto para vivir momentos únicos con familiares y amigos en la mejor época del año.

Producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), constará de cuatro especiales en los que Samantha compartirá menús festivos deliciosos e ideas de decoración llenas de encanto. Y no lo hará sola, porque contará con la ayuda de cuatro grandes amigos del universo ‘MasterChef’. Con recetas tradicionales y mesas que brillan con detalles sencillos, el programa demostrará que la verdadera magia de la Navidad está en compartir, disfrutar y saborear juntos.

Un pavo relleno que se transforma en símbolo de unión, una paletilla de cordero que se hornea lentamente hasta perfumar la casa entera, un besugo con textura suave y gusto elegante y una lubina envuelta en una corteza de sal serán algunas de las recetas que harán que los menús preparados por Samantha y sus invitados para las fechas más especiales del año sean un éxito asegurado.

Junto a Samantha, cuatro ganadores de ‘MasterChef’ aportarán su sello personal: Gabriela Hinojosa (ganadora de ‘MasterChef 13’), Carlos Maldonado (ganador de ‘MasterChef 3’), María Lo (ganadora de ‘MasterChef 10’) y Ángela Gimeno (ganadora de ‘MasterChef 12’).

Samantha y los cuatro ganadores demostrarán, además, que la Navidad no solo es cocina. También es decoración y la mesa es el escenario clave de las reuniones en estas fechas, el lugar donde se cuentan las historias. Una vela bien colocada, un centro que sorprende, una servilleta que juega con la guirnalda… Y de pronto, el comedor se convierte en un refugio donde quedarse a compartir momentos inolvidables con los seres queridos.