La 'Dra. Fabiola Jones' explora el conflicto entre humanos y fauna salvaje
- Jueves 18 de diciembre, después de ‘La Revuelta’, en La 1 y RTVE Play
En Namibia y Sudáfrica, la ‘Dra. Fabiola Jones’ aborda el conflicto entre humanos y fauna salvaje por la conservación de las especies. Junto a científicos y ganaderos, participa en rescates, traslado de animales salvajes y proyectos con perros guardianes, en busca de soluciones para la convivencia. La tercera entrega del formato factual de RTVE se titula ‘Un pulso entre especies’.
Aventura, adrenalina, protección de la fauna salvaje, animales majestuosos y una profunda sensibilidad hacia la naturaleza son los ingredientes de ‘Dra. Fabiola Jones’, producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España.
Capítulo 3: ‘Un pulso entre especies’
La ‘Dra. Fabiola Jones’ continúa su viaje por la vida salvaje y, entre Namibia y Sudáfrica, explora el complejo reto de la convivencia entre humanos y grandes felinos. Entre paisajes áridos y extensas reservas, colabora con expertos locales en el rescate y el traslado controlado de leones y guepardos, y acompaña a iniciativas que impulsan proyectos innovadores, como el programa de perros guardianes, cuyo fin es proteger rebaños sin matar a los depredadores.
A lo largo del recorrido, Fabiola revive recuerdos de su infancia y su vínculo con su abuela, origen de una vocación que une ciencia, empatía y respeto por la vida. Esta nueva entrega invita a reflexionar sobre cómo proteger la naturaleza implica también comprender y apoyar a quienes conviven con ella, mostrando que la convivencia entre humanos y fauna salvaje es posible.
La historia de una científica española en África
En África, la veterinaria Fabiola Quesada (Úbeda, Jaén) ha hecho de su profesión una forma de vida. En su casa, situada en medio de una reserva, convive con antílopes a los que ha criado y con otros animales. Es una luchadora que ha convertido su profesión en un compromiso personal y que se convertirá en todo un referente para jóvenes con vocación y amantes de la naturaleza.
Con una sólida trayectoria en la medicina veterinaria aplicada a la fauna salvaje, mostrará a los espectadores la intervención sobre algunas de las especies más emblemáticas del continente: desde rinocerontes, leones, búfalos y elefantes hasta cebras, antílopes y guepardos.
Con base en Sudáfrica y localizaciones en Namibia, el programa abordará algunas de las amenazas más graves para la biodiversidad, poniendo el foco en el frágil equilibrio de los ecosistemas y en los conflictos que surgen cuando este se rompe: desde enfermedades zoonóticas hasta tensiones entre la fauna salvaje y los humanos.