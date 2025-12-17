La 'Dra. Fabiola Jones' explora el conflicto entre humanos y fauna salvaje

En Namibia y Sudáfrica, la ‘Dra. Fabiola Jones’ aborda el conflicto entre humanos y fauna salvaje por la conservación de las especies. Junto a científicos y ganaderos, participa en rescates, traslado de animales salvajes y proyectos con perros guardianes, en busca de soluciones para la convivencia. La tercera entrega del formato factual de RTVE se titula ‘Un pulso entre especies’.

Aventura, adrenalina, protección de la fauna salvaje, animales majestuosos y una profunda sensibilidad hacia la naturaleza son los ingredientes de ‘Dra. Fabiola Jones’, producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España.

Capítulo 3 de 'Dra. Fabiola Jones' RTVE

Capítulo 3: ‘Un pulso entre especies’ La ‘Dra. Fabiola Jones’ continúa su viaje por la vida salvaje y, entre Namibia y Sudáfrica, explora el complejo reto de la convivencia entre humanos y grandes felinos. Entre paisajes áridos y extensas reservas, colabora con expertos locales en el rescate y el traslado controlado de leones y guepardos, y acompaña a iniciativas que impulsan proyectos innovadores, como el programa de perros guardianes, cuyo fin es proteger rebaños sin matar a los depredadores. A lo largo del recorrido, Fabiola revive recuerdos de su infancia y su vínculo con su abuela, origen de una vocación que une ciencia, empatía y respeto por la vida. Esta nueva entrega invita a reflexionar sobre cómo proteger la naturaleza implica también comprender y apoyar a quienes conviven con ella, mostrando que la convivencia entre humanos y fauna salvaje es posible. Dra. Fabiola Jones RTVE