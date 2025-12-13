España alcanza el top 5 de Eurovisión Junior 2025 con Gonzalo Pinillos

España ha protagonizado un emocionante resultado en la XXIII edición del Festival de Eurovisión Junior, celebrada en Tiflis, con Gonzalo Pinillos como representante. El joven artista madrileño ha logrado una magnífica quinta posición con su canción ‘Érase una vez (Once upon a time’.

Con un total de 152 puntos, España ha recibido los votos profesionales de 14 países, siendo los cuartos clasificados por los jurados con 98 puntos. El público le ha otorgado 54 puntos a Gonzalo Pinillos. De esta forma, RTVE ha colocado su propuesta entre las más memorables de la noche por su carácter juvenil y su estilo de teatro musical, reafirmando el potencial creativo y artístico de la candidatura. Quedándose tan solo a 24 puntos del tercer clasificado, España regresa al top 5 de Eurovisión Junior, siendo la novena ocasión que nuestro país lo logra.

Francia ha ganado el festival infantil con 248 puntos. El podio lo ha completado Ucrania con el segundo puesto, con una puntuación de 177, y el tercer puesto con 176 puntos ha sido para Georgia.

Una actuación que ha hecho soñar a España La propuesta española, que mezcla español, inglés, francés y lengua de signos, para hablar de imaginación, lectura y sueños, ha conectado con el público y con los jurados por su mensaje positivo y su puesta en escena inspirada en el universo de los libros y los personajes de ficción. 'Érase una vez (Once upon a time)' ha supuesto un viaje musical que ha reivindicado la importancia de la creatividad y de la cultura en la infancia y la juventud europea. Gonzalo junto a Daniela y Álex, los bailarines Corinne Cumming/EBU Durante la actuación, Gonzalo Pinillos ha brillado sobre el escenario con una presencia musical sólida, acompañado de una puesta en escena colorida, vibrante y original que ha destacado entre las 18 candidaturas participantes, trasladando el mensaje de que, como dice la letra de la canción, “todo es posible” a través de la lectura. Gonzalo Pinillos ha terminado su actuación con un eufórico “Everything is possible!” seguido de su agradecimiento al público: “Thank you Europe, gracias España, I love you”. Uno de los momentos finales de la actuación de Gonzalo en Eurovisión Junior 2025 Corinne Cumming/EBU

“Everything is possible”, el mantra de la delegación española Las primeras palabras del artista al bajar del escenario han sido de enorme emoción: “Estoy super agradecido por esta experiencia. Lo realmente importante para mí es haberme podido subir a ese escenario y disfrutar de toda esta semana”. Al terminar la gala, Gonzalo Pinillos ha expresado su alegría: “Estoy muy feliz con el puesto. Nos ha salido increíble, lo hemos pasado muy bien. El puesto no dependía de nosotros, pero estoy muy contento, sobre todo, con la valoración del jurado”. Gonzalo tenía claro su objetivo y puede darlo por conseguido: “Quería que el mensaje de la canción le llegase a la gente y se emocionase conmigo”. Y así ha sido; dentro del estadio el público ha vibrado con la actuación de España. El jefe de la Delegación española, César Vallejo, se ha mostrado satisfecho con el resultado: “Aunque siempre uno quiere más, un quinto puesto es un resultado que reconoce el trabajo colectivo y el cuidado con el que se ha construido esta candidatura en un festival de altísimo nivel como Eurovisión Junior”. Además, Vallejo ha valorado el trabajo de Gonzalo, de los bailarines y de todo el equipo creativo: “Estoy muy orgulloso de Gonzalo, Álex y Daniela por su trabajo, su compromiso, su sensibilidad artística y su espíritu de equipo. Quiero agradecer especialmente a Verónica, Juan y Mónica, que han construido la candidatura artística desde el amor, el cuidado y el máximo respeto por el trabajo infantil”. El jurado español, que ha otorgado la máxima puntuación a Georgia, ha estado compuesto por Sandra Valero, cantante y representante de España en Eurovisión Junior 2023; Gio García, cantante y actor, Rocío Aguilar “Rorro”, artista y compositora; Daniel Ruiz, productor y compositor y David Pizarro, escenógrafo. Chloe DelaRosa, representante en Madrid 2024, ha sido la encargada de dar los “twelve points” de España desde la Biblioteca Nacional. Gonzalo Álex y Daniela en el desfile de banderas de la final de Eurovisión Junior 2025 Corinne Cumming/EBU