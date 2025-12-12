Prepárate para Eurovisión Junior con el mejor cine infantil en RTVE Play
- La 1 emite Wish: El poder de los deseos, pero te ofrecer otras películas de nuestra plataforma
- Disfruta de los estrenos del 8 al 14 de diciembre en RTVE Play
Este sábado 13 de diciembre RTVE se tiñe de magia. La 1 emite Wish: El poder de los deseos horas antes de que el representante de España en Eurovisión Junior 2025, Gonzalo Pinillos, lo dé todo en Tiflis (Georgia). La película, estrenada en 2023, es un cuento de hadas que rinde homenaje a la esencia de la compañía Disney.
Asha, la protagonista, es una chica que cree firmemente en los sueños. Tanto es así que el universo le responde mandándole una pequeña bola de energía llamada Estrella. Sin embargo, pronto descubre que hay que tener cuidado de a quien le entregas tus ilusiones, aunque sea al mismísimo rey de tu tierra. La cinta, llena de música, cuenta con la participación de la exconcursante de Operación Triunfo Ana Guerra, que interpreta Un buen deseo, la canción de créditos finales.
Si te sientes atrapado por el espíritu de la magia, te ofrecemos otras películas infantiles para disfrutar en familia.
Ballerina
Desde que perdió a sus padres Felicia vive en un orfanato de Bretaña, al norte de Francia. Desde niña siempre se ha sentido atraída por la danza y su sueño es ser una bailarina profesional. La mejor opción para conseguirlo es ir a la capital, y allá que se va con su amigo Víctor. Se hará pasar por otra persona para tener una oportunidad de entrar como alumna de la Gran Opera de París y así luchar por tener la vida que desea.
D'Artacán y los tres Mosqueperros
D´Artacán es un joven que vive con sus padres en un pequeño pueblo en la Gascuña, al sur de Francia. Su único objetivo en la vida es ser como su padre, un Mosqueperro del rey. Con su caballo Rofty, D´Artacán parte a la aventura hacia París. Allí se une como escudero Pom, un ratón pendenciero y buscavidas. Junto a sus amigos Pontos, Amis y Dogos descubre el valor de la amistad y la justicia.
Hanna y los monstruos
Hanna es una niña que siente debilidad por los monstruos. Un día consigue viajar al pueblo en el que viven: Monsterville. Allí descubre que son seres que temen a los humanos, con muchos miedos y complejos. Pero no todos reciben de buen agrado la visita de Hanna y se plantean usarla para impedir que nadie más pueda llegar hasta ellos. Sin embargo, no les importa que ella se quede dentro y no pueda regresar a su casa.
Mia y yo: La leyenda de Centopia
Mia y su abuelo regresan a la antigua casa de sus padres. Por sorpresa, el brazalete de Mia se activa y eso solo significa una cosa: tiene que partir hacia una nueva misión en Centopia. Allí, la reciben con gran ilusión y le cuentan que debe defender la ciudad de un ser maligno ya que, de no impedirlo, se hará con todo el poder. La aventura le hará recorrer diversas islas, en las que junto a sus amigos, luchará para defender su tierra.
Luis y los alienígenas
Luis es un niño de 11 años que se hace amigo de tres alienígenas. Las criaturas, pese a ser adorables, han estrellado su nave contra la puerta de su casa. A cambio de la ayuda de Luis para encontrar el OVNI que les devuelva a casa, los álienes salvan al niño de una siniestra mujer que lo quiere meter en un internado quitándole la custodia a su padre.
Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo
La película cuenta la travesía en alta mar que inició Fernando de Magallanes y terminó Juan Sebastián Elcano. Cinco barcos salieron de Sevilla, pero solo una consiguió volver a España. Tormentas, hambre, frío, enfermedades, tribus, traiciones. Todo tipo de aventuras se dan cabida en el camino de los protagonistas.