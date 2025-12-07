Estos son los estrenos de RTVE Play de la semana del 8 al 14 de diciembre

Entramos ya en la recta final de cara a la Navidad y si quieres huir de las multitudes, una fantástica alternativa está en los contenidos originales de RTVE Play para esta segunda semana de diciembre y también en una completa selección de películas y series de todos los géneros. Además, a partir de este martes 9, Open Play tiene innovadoras propuestas que combinan lo mejor de la televisión, el pódcast y el streaming. También regresa el canal temático de La Moderna, que agrupa los capítulos de una de las series de mayor éxito de RTVE.

Adolescentes, una apuesta por el diálogo (martes 9 de diciembre) Tras la gran acogida de la primera entrega, el martes, 9 de diciembre estará disponible el segundo capítulo de Adolescentes, el espacio de diálogo intergeneracional que se puede ver en RTVE Play, presentado por el youtuber y director cinematográfico Carles Tamayo. Se trata de un espacio especialmente útil para los padres de la Generación X, que en ocasiones se ven desbordados con la educación de sus hijos adolescentes, pese a que ellos se criaron en un contexto en el que ya se daba el uso de las drogas, la precariedad y la transgresión; sin embargo, lo que no conocen es el manejo y las consecuencias de TikTok, por ejemplo. Carles Tamayo aborda sin tabúes los temas que interesan y preocupan a los adolescentes RTVE En Adolescentes, padres y madres comparten experiencias, inquietudes y aprendizajes sobre temas presentes en las familias del presente: amor y toxicidad; salud mental en la era de la IA; o la presión estética que se ejerce desde las redes sociales, entre otros temas. El proyecto combina testimonios de familias no conocidas con la participación de figuras famosas que aportan sus propias vivencias y miradas generacionales, como El Cromas, Pablo Carbonell o Pilar Castro.

Cristina Cifuentes y Alba Carrillo en Exceso de equipaje (miércoles 10 de diciembre) A partir del miércoles, 10 de diciembre, está disponible un nuevo episodio de Exceso de equipaje, el videpódcast de RTVE Play que desgrana con Inés Hernand el viaje por el continente americano de las seis parejas de Hasta el fin del mundo. En esta ocasión son Alba Carrillo y Cristina Cifuentes quienes visitan el sofá de Inés Hernand, pero lo hacen por separado por problemas de agenda, no por una mala relación entre ambas. Allí recordarán momentos tan divertidos como cuando fueron vendedoras ambulantes de sombreros en Ecuador o cuando aprendieron a luchar con las cholitas en Bolivia. Cristina Cifuentes no pudo coincidir en el salón de Inés Hernand con Alba Carrillo por problemas de agenda t

Podcast, el Podcast; programa 8 (miércoles 10 de diciembre) Además de este exitoso post de Hasta el fin del mundo, desde el miércoles y el jueves también se podrán ver respectivamente Podcast, el Podcast y Literal. Otros dos exitosos espacios de Open Play. En el primero de ellos, Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya analizan otros pódcast y se ríen hasta de su sombra. Podcast, el podcast Podcast, el podcast - Temporada 2 - Premio Pajeta ¿Qué relación guarda Laura del Val con el último Premio Planeta Juan del Val? La humorista revela toda la verdad y nada más que la verdad: ninguna,... Ver ahora

Literal (jueves 11 de diciembre) El jueves llega a RTVE Play un nuevo episodio de Literal, el espacio en el que el divulgador Emilio Doménech aborda temas importantes en la vida diaria de millones de jóvenes, como el precio de la vivienda, la salud mental, el auge del individualismo. Para ello, Nanísmo, Albanta San Román y Alba Leiva se apoyan en datos contrastados, referencias culturales y testimonios personales. Literal Literal - Programa 16 - ¿Por qué compramos compulsivamente? Emilio, Alba y Albanta hablan con la psicóloga experta en adicciones Sara Torres sobre los peligros de las compras compulsivas.... Ver ahora