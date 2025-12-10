Eurovisión Junior 2025: Gonzalo Pinillos lleva su actuación un paso más allá y perfecciona detalles en un segundo ensayo lleno de fantasía

Gonzalo Pinillos, representante de España en Eurovisión Junior 2025, ha realizado hoy su segundo ensayo sobre el escenario del Pabellón de Gimnasia de Tiflis. El equipo español ha descrito la actuación de ‘Érase una vez (Once upon a time)’ como “muy emocional y mágica”. Ha sido una jornada para perfeccionar detalles de la realización, la coreografía y el vestuario.

“Siento una felicidad enorme siempre que me subo a este escenario, pero mis sensaciones no son tan abrumadoras como al terminar el primer ensayo. Ahora tengo más seguridad para darlo todo”, ha afirmado Gonzalo.

El jefe de la delegación española en Eurovisión, César Vallejo, ha declarado sentirse muy satisfecho: “Gonzalo transmite una magia especial en el escenario y presenta una actuación totalmente a la altura del festival, donde la música conecta de verdad con todo el mundo”. Ha destacado que durante el ensayo varios miembros del equipo internacional han cantado la canción de España: “Ha sido de forma espontánea y eso dice mucho de lo que hemos conseguido con esta candidatura”.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha asegurado que “las piezas ya han encajado” y que está todo preparado para el ensayo general del viernes: “Estamos muy contentos por cómo ha funcionado todo. Gonzalo, Álex y Daniela están increíbles. La puesta en escena es simplemente maravillosa. Hoy, más que nunca: Everything is’s possible!!!”.

Gonzalo Pinillos, sobre el escenario del Pabellón de Gimnasia de Tiflis RTVE

Una actuación con alma de cuento La puesta en escena de España articula la canción en tres actos: un inicio íntimo de Gonzalo al piano justo antes de ponerse a leer, una transición hacia la energía compartida con sus bailarines al sumergirse juntos en la lectura, y un final en el que la magia de los libros, la fantasía y el teatro musical se combinan con coreografía, efectos y espectaculares visuales inmersivos. El vestuario, diseñado por el estilista y figurinista Raúl Amor, apuesta por una estética sencilla pero simbólica, cargada de guiños literarios: una cazadora con referencias a clásicos de la literatura, y colores y elementos que evocan aventuras, mapas y mundos imaginarios. Según el director artístico, Juan Sebastián, la estructura de la actuación se apoya en las virtudes interpretativas de Gonzalo; su formación musical y teatral ha permitido construir un espectáculo que mezcla canción, actuación, danza y narrativa visual.

“Nos estamos entregando al máximo; vamos a por todas” Juan Sebastián ha explicado que después del primer ensayo se han implementado algunos ajustes. “Después del primer ensayo cambiamos algunos planos que quedaron demasiado cortos o lejanos y hemos querido priorizar la conexión entre los chicos y también del propio Gonzalo con la cámara,” ha dicho. “Hemos utilizado este ensayo para fijar más dónde mirar a cada cámara. Lo necesitábamos porque nos ha dado una seguridad extra”, ha dicho el artista. Gonzalo ha declarado haber vivido este ensayo con mucha ilusión: “Ha sido todavía mejor que el primero. He salido al escenario como muchas ganas e ilusión. Lo de hoy ha sido una buena preparación para el sábado”. Se ha mostrado ansioso por actuar con público el viernes en el ensayo del jurado: “Ver cómo disfrutan conmigo me animará más aún”. Mónica Peña también ha ajustado algunos pasos de la coreografía: “Sentíamos que había margen para que todavía fuese más limpia y estuviese completamente integrada en el juego de los tres niños y del propio concepto de la puesta en escena”. En ese sentido, el director artístico ha insistido en que “en el primer ensayo salimos muy contentos, pero sabíamos que podemos dar un poquito más todavía”. Sebastián ha destacado la importancia de la opinión de los propios protagonistas, Gonzalo, Daniela y Álex: “Los chicos también han ido pidiendo cambios. Ellos son los protagonistas y contamos mucho con su opinión para que se sientan partícipes y no figurantes. Ellos nos aportan, se dan cuenta de cosas que han pasado en el escenario, y nos gusta que nos las cuenten para ver cómo podemos integrarlo y que estén cómodos”. Según Daniela Valladolid, los tres han disfrutado mucho: “Siempre tenemos mucha conexión y cuando nos miramos eso nos da mucha fuerza y pasión para seguir y superarnos”. Alex Garrido ha añadido que “los efectos le dan muy buena vibra y emoción a todo el baile; es un punto extra que se nota en el resultado”. La delegación española al completo coincide en el esfuerzo enorme que está realizando todo el equipo, tanto delante como detrás de las cámaras: “Cada uno de nosotros nos estamos entregando al máximo porque vamos a por todas”. César Vallejo ha deseado que el público disfrute de la actuación tanto como lo hace el equipo español: “Hemos disfrutado mucho del proceso de trabajo junto a Gonzalo, Daniela y Álex. Ha sido un trabajo en equipo impecable, perfectamente coordinado con Verónica, Juan y Mónica”. Eurovisión Junior 2025: Gonzalo Pinillos viaja a mundos fantásticos en su primer ensayo en Tiflis

Visuales inmersivos y efectos visuales para viajar a mundos fantásticos: la gran apuesta de España Sobre el enfoque visual de la actuación, Juan Sebastián ha revelado la inspiración detrás de los efectos inmersivos: “Me inspiré en unos libros que leía cuando era pequeño que se llamaban ‘Elige tu propia aventura’. A medida que ibas leyendo, ibas saltando a otras páginas y a otros capítulos”. La actuación de España arranca con un gran libro titulado ‘Once upon a time’ y, desde el momento en el que se abre, empieza a suceder la magia y a cambiar de capítulos, de aventuras, de personajes y de escenarios. En las pantallas se muestran sirenas, robots, mundos medievales con dragones y unicornios, e incluso escenarios inspirados en libros como ‘Alicia en el país de las maravillas’ o ‘La isla del tesoro’. Todo ello con una explosión de colores vibrantes. Según el director artístico, esta sucesión de ilustraciones de mundos fantásticos “son la muestra de que, dentro de un libro, que es algo muy pequeño, pueden caber posibilidades infinitas de imaginar”. Uno de los elementos clave de la puesta en escena es cómo se han integrado las propias estructuras del escenario. Por ejemplo, los laterales, concebidos como grandes peldaños para simular las montañas típicas de Georgia, se han convertido en los lomos de libros y cuentos famosos. Además, la gran escalera central se utiliza como una pantalla más para que forme parte del conjunto de la puesta en escena. En cuanto a los efectos visuales, Sebastián ha explicado que se han pensado cuidadosamente. Es el caso del uso del “overlay” en varios momentos de la actuación: es un vídeo que se superpone a la imagen original y mediante el cual se pueden añadir efectos de color, luz, texturas o agregar otros elementos gráficos. “Los ‘overlays’ tienen que estar super coordinados con la música y el intérprete. Es muy difícil de hacer, pero en el primer ensayo ya salió de manera natural porque los chicos lo tienen muy interiorizado”, ha resaltado. En la actuación de España se utilizan estos efectos en cuatro ocasiones: Se puede ver el polvo de hadas como si de Campanilla se tratase, un instante tipo foto Polaroid con Gonzalo y Daniela, que nos traen al presente antes de sumergirnos en sus universos imaginarios; y al final, cuando Gonzalo se convierte en Peter Pan”. El director artístico ha querido incluir muchos guiños reconocibles para público de cualquier país o edad, evocando cuentos tradicionales. “Queremos que la actuación no se quede en algo plano. Lo cierto es que es una actuación con muchas capas; como el vestuario de Raúl Amor, hecho a mano, que engrandece la puesta en escena”. De entre los efectos más llamativos, destaca uno hacia el final de la actuación: “Aparecen un montón de libros girando alrededor de los chicos, como en el videoclip. Entran y salen de la pantalla con polvo de hadas, creando una transición muy mágica.” También se hace uso del humo bajo en el arranque para crear un momento íntimo de Gonzalo leyendo con sus amigos, y, al final, con pirotecnia para cerrar por todo lo alto. 00.46 min Eurovisión Junior 2025 - Clip en exclusiva del segundo ensayo de Gonzalo Pinillos

Lo que marca la diferencia, la voz de Gonzalo Pinillos Gonzalo Pinillos es un artista que destaca por sus múltiples cualidades musicales: toca el piano, canta, interpreta, baila. A pesar de sus 14 años, la versatilidad es su seña de identidad. Pero si algo le identifica es su capacidad de emocionar con su voz. Su seña de identidad es su control vocal unido a su enorme sensibilidad. Verónica Ferreiro ha sido su coach vocal en todo el camino hacia Eurovisión Junior desde que fue seleccionado como representante de España. También ha salido muy satisfecha del segundo ensayo. Ferreiro ha destacado que Gonzalo se ha mostrado más seguro sobre el escenario, fruto del trabajo de resistencia y control vocal que han realizado para afrontar una actuación llena de movimiento. “La canción es exigente y hay cambios de posición constantes, incluso un momento en el que canta tumbado, y aun así está cómodo”, ha explicado. Durante el ensayo también han ajustado algunas notas, alargándolas o acortándolas según el gesto o desplazamiento que debía realizar para que todo fluyera de manera natural.