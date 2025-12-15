'Late Xou con Marc Giró' recibe a Marta Sánchez, Eduard Fernández y Oriol Pla

Este martes, 'Late Xou con Marc Giró' tendrá como invitada a Marta Sánchez, que presenta su nuevo disco. El programa también recibirá a Eduard Fernández, que estrena su nueva serie, y a Oriol Pla, ganador del Emmy Internacional por su papel en 'Yo, adicto'.

Marc Giró entrevista a Marta Sánchez, que presenta su nuevo disco, '40 Años 1985-2025'. Un trabajo con el que celebra sus 40 años en la música y que incluye, en su versión digital deluxe, 80 canciones, la mitad de ellas, inéditas. Con Marta Sánchez, Giró repasa también su trayectoria profesional y ahonda en algunos aspectos desconocidos de su vida personal.

'Late xou' JOSEP ECHABURU

El segundo invitado del programa es Eduard Fernández, que viene a hablar de su papel como Santiago Carrillo en 'Anatomía de un instante', una serie que disecciona el golpe de Estado de 1981, que acaba de ganar el Premio Forqué a mejor serie. Durante la entrevista, Eduard explica cómo se juega el físico en algunos rodajes y desvela alguno de sus “tocs”.

Y para finalizar, visita de Oriol Pla, primer actor español en ganar un Emmy Internacional, por su papel en la serie 'Yo, adicto'. Además, viene acompañado por Lluís Miñarro, director de 'Emergency exit', la última película en la que ha participado Oriol y también la última película en la que aparece la gran Marisa Paredes.