'Cifras y Letras' celebra dos años en La 2 con el mejor dato de la cadena en su franja desde 2004

‘Cifras y Letras’ cumple el próximo jueves 15 de enero su segundo aniversario en La 2 y lo celebra con datos “imparables”: es uno de los concursos más queridos por la audiencia y el programa más visto de La 2 de lunes a viernes, y le otorga a la cadena su dato más alto en su franja de emisión desde 2004.

Todo un hito de audiencia en La 2 En estos dos años, ‘Cifras y Letras’ obtiene un promedio de 579.000 espectadores, un 4,9% de cuota, y una media diaria de 1.044.000 espectadores únicos. El total de contactos durante este período ha sido de 27.803.000, un 59,1% del universo televisivo. En 2024 obtuvo un 3,7% de cuota; en 2025, un 5,8%; y en lo que va de 2026 consigue un 5,2% de cuota, con el que supera a La Sexta. En su franja de emisión (21:30-22:00), el concurso logra un 3,5% en 2024, un 5,5% en 2025, y un 5,2% en lo que va de 2026. El dato de 2025 es la cuota más alta de La 2 en esta franja desde 2004. En todos los casos, la llegada del concurso a la cadena ha supuesto una mejora respecto al año 2023: ganó 1.2 puntos en 2024; 3.2 puntos en 2025, y 2.9 en lo que va de 2026. Por meses, sus mejores registros en espectadores los anotó en noviembre de 2025 (761.000) y en cuota en octubre de ese año (6,4%). Su emisión más vista, y récord histórico, corresponde al día 01/12/25, con 937.000 espectadores, y el récord histórico en cuota fue el 05/12/25, con un 7,4%. Por targets, logra cuotas por encima del 3% en todas las edades, destacando especialmente en adultos de 45 a 64 (4,6%), de 65 a 74 (6,3%) y mayores de 75 años (5,6%). En niños y en jóvenes se sitúa por delante de La Sexta y supera a Tele 5 en el público de 65 a 74 años. Por ámbitos, destacan los registros de Castilla y León (8,7%) y Aragón (8,4%), en los que supera a Tele 5, Cuatro y La Sexta. En Euskadi, con un 7%, logra situarse por delante de Tele 5, Antena 3 y Cuatro. También obtiene datos por encima de su promedio en Valencia (6,3%), Madrid (6,1%) y Navarra (5,8%). Éxito que se traslada también a las redes sociales. La incorporación de mejoras tecnológicas, estéticas y narrativas en el concurso y la interactividad durante la emisión en directo a través de retos en redes sociales, ha logrado crear una comunidad fiel de seguidores en todas sus plataformas. Su mejor mes fue septiembre de 2025 con 8,78 millones de visualizaciones totales. Aitor Albizua Ruben Gamez Ruben Gamez

Entretenimiento y divulgación para toda la familia Presentado por Aitor Albizua, acompañado por los expertos David Calle y Elena Herraiz, el formato ha demostrado que el entretenimiento cultural es una opción de éxito en la televisión actual. Ha creado una cita diaria para que participen desde casa todos los miembros de la familia y fomentado la divulgación lingüística y las matemáticas de forma dinámica y divertida. “El balance no puede ser más que positivo. Un programa que nació como un proyecto pequeñito pero que poco a poco, día a día y gracias a todos los que nos siguen, lo estamos haciendo enorme. Es pensar en ‘Cifras y Letras’ y es pura alegría”, confiesa Aitor Albizua. “Prácticamente ser todos los días el programa más visto de La 2 es una pasada y un orgullo. Las franjas están para pelearlas y nosotros es lo que intentamos hacer. Para este año pido que sigamos igual de bien y que ‘Cifras y Letras’ perdure en el tiempo”, desea el presentador. Para David Calle, experto en matemáticas, “han sido dos años en los que he aprendido muchísimo en un ambiente que no controlaba. Me parecía casi imposible llegar a estas cifras de audiencia y estamos muy orgullosos y tremendamente sorprendidos. Todo lo que se ve en el programa es la realidad, lo mejor de ir a grabar es la gente que forma parte del equipo. El deseo es continuar como hasta ahora y seguir incrementando el apoyo y la participación de la audiencia”. “La ilusión con la que hacemos el programa sigue siendo como la del primer día, pero cada vez tenemos más soltura y se nota en la dinámica del concurso”, explica Elena Herraiz, la experta en letras. “La relación con Aitor, David y el equipo se puede ver a través de la pantalla. Una cosa que nos dicen mucho los concursantes cuando vienen es que lo que se ve es lo que hay detrás de cámaras también. Da gusto ir a trabajar y disfrutar con los compañeros”, asegura. Elena Herraiz y David Calle "Ruben Gamez " "Ruben Gamez "

398 concursantes y 900.000 euros repartidos A lo largo de estos dos años, ‘Cifras y Letras’ ha tenido 398 concursantes provenientes de todas las regiones, ha entregado cuatro botes y ha repartido 900.000 euros en premios. José Antonio Montalbán sigue siendo el concursante que más dinero ha obtenido en esta nueva versión del concurso, con 252.000 euros el pasado mes de junio. José Prados (169.000), Miguel Borrego (111.000) o Diego Aguado (70.000) forman también parte de la historia del programa al convertirse en los otros tres ganadores del bote. Además, otros participantes han dejado huella entre el público, como Álvaro Gamboa, el concursante más joven y uno de los más virales por su extraordinaria rapidez mental o Carlos Rodríguez, con récord de permanencia tras 28 victorias. También han participado personajes famosos en los especiales de Navidad: Joaquín Reyes, Eva Soriano, José Corbacho y Ana Morgade (2024) y Ana Belén, Marina San José, Jorge Blass, Roberto Álamo, Manuela Velasco y Cristina Castaño (2025).