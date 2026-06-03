RTVE consigue liderazgos indiscutibles en magacines y potencia su oferta de entretenimiento

Los magacines de RTVE consiguen liderazgos indiscutibles en mayo con mejoras históricas de audiencia en sus franjas. ‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’ son líderes destacados un mes más, ‘Directo al grano’ es el programa en directo más visto de la tarde y ‘Malas lenguas’ destaca en su emisión tanto en La 1 como en La 2. ‘Aquí la Tierra’ logra su mejor mayo desde 2011 y lidera los domingos. En entretenimiento, destacan en La 1 ‘La Revuelta’ y ‘MasterChef 14’, que alcanza un 11% de cuota.

Cifras de récord en los magacines de La 1 ‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo, se mantiene como el magacín más competitivo de las mañanas, liderando su franja en todas las jornadas de la temporada, excepto una. Registra en mayo una cuota de 18,1%, 357.000 espectadores y 1.435.000 contactos y alcanza un 20,4%, 403.000 espectadores y 1.643.000 contactos en simultáneo con el Canal 24 horas. Lidera la franja a casi 4 puntos de la 2ª opción, y mejora su cuota en La 1 respecto a mayo de 2025 en 3.8 puntos. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en un mes de mayo desde 2009. Mantiene el liderazgo en todos los grupos de edad, excepto entre el público infantil. ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Adela González, sigue líder con un 15,5%, 477.000 espectadores y casi 2,2 millones de contactos. Lidera todos los días de la temporada excepto en tres ocasiones. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en mayo desde 2006. El programa logra una ventaja de 3.1 puntos sobre la 2ª opción, mejora en 4.2 puntos el dato de mayo de 2025 y lidera en el público joven y entre los adultos de 45 a 74 años. El segundo bloque del programa consigue un 11,5%, 9290.000 espectadores y más de 1,7 millones de contactos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en mayo desde 2017. Mejora 3.8 puntos respecto a mayo de 2025. ‘Directo al grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, consigue un 9,8%, 802.000 espectadores y más de 2,5 millones de espectadores únicos. Es lo más contactado de su franja y el programa en directo más visto de la tarde. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja laborable en mayo desde 2023 y mejora 2 puntos dicho dato respecto al año pasado. ‘Malas lenguas’ en La 1, con Jesús Cintora, anota un 10,6%, 781.000 espectadores y 1.709.000 contactos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en su franja en mayo desde 2011. Mejora 4.3 puntos el dato de esa franja respecto a mayo de 2025. ‘Aquí la Tierra’, con Jacob Petrus, registra en un 12,1%, 1.030.000 espectadores y 1.894.000 contactos. Mejora respecto al dato de mayo de 2025 en 2.9 puntos y La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en mayo desde 2011. En su edición de los domingos es líder entre las cadenas generalistas con una cuota del 8,9%, 823.000 espectadores y 2.069.000 contactos. ‘D Corazón’, con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, anota una cuota del 10,2%, 608.000 espectadores y 2.445.000 contactos, y crece 2.2 puntos respecto a mayo de 2025. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta banda en un mes de mayo desde 2018.

‘La Revuelta’, líder de 13 a 54 años ‘La Revuelta’ promedia un 10,9%, 1.305.000 seguidores y más de 3,8 millones de contactos, mejorando respecto a abril en 1 punto, 121.000 espectadores y 336.000 contactos. El programa de David Broncano sigue en segunda posición en su franja y es líder indiscutible entre los públicos jóvenes (14,3% en 13 a 24 años y 17,7% en 25 a 44 años). Mantiene el pleno de victorias mensuales en el público de 13 a 54 años en esta temporada, y en mayo lidera en este target con un 15,2% (3.2 puntos más que la siguiente opción). El martes 19, con la visita de Mercedes Milá, logra su mejor cuota de los últimos dos meses (12,6%). ‘MasterChef 14’ promedia en mayo un 11%, 664.000 seguidores y más de 2,5 millones de espectadores únicos. Destaca en el público de 25 a 44 años con un 14,4%. ‘Al cielo con ella’, con Henar Álvarez, promedia un 8,4%, 662.000 espectadores y más de 2,2 millones de contactos, imponiéndose en todos sus duelos del mes al programa de Marc Giró, al que supera por 2.2 puntos en coincidencia. Es un referente para el público joven de 25 a 44 años, entre los que anota un 13%, a solo 8 décimas del liderazgo. ‘Se nos ha ido de las manos’ cierra la temporada con un 8,7%, 655.000 espectadores y más de 2 millones de contactos. El programa de Carles Tamayo lidera en jóvenes de 13 a 24 años.