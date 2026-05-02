RTVE logra mejoras históricas con sus magacines en abril y refuerza su oferta de entretenimiento
- ‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’, líderes indiscutibles
- ‘Directo al grano’, lo más contactado en su franja; ‘Malas lenguas’ triunfa en La 1 y La 2; y ‘Aquí la Tierra’ sigue al alza
- ‘La Revuelta’ promedia más de 3,5 millones de espectadores únicos por noche y es líder en el público de 25 a 44 años
- ‘MasterChef 14’ anota un 11,8%, a solo 6 décimas del liderazgo
- Henar Álvarez y ‘Al cielo con ella’ se estrena en La 1 como líder de su franja con un 12,1% de cuota
- Éxito del entretenimiento en La 2, con ‘Saber y ganar’, ‘Cifras y Letras’ y ‘TRIVIAL’ y la llegada de ‘El juicio’, que mejora su franja de emisión
Los magacines de RTVE consiguen en abril de 2026 mejoras históricas de audiencia respecto a abril del año pasado, con ‘La Hora de La 1’ como opción más competitiva de las mañanas y ‘Directo al grano’ como lo más contactado de su franja. ‘Malas lenguas’ cosecha éxitos en todas sus franjas, y la edición de la noche es el mejor estreno de un magacín en La 2 en 33 años. En entretenimiento destacan ‘La Revuelta’ y estrenos como ‘Se nos ha ido de las manos’.
Mejoras históricas en los magacines de La 1
‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo, se mantiene como el magacín más competitivo de las mañanas, liderando su franja con más de 5 puntos de ventaja sobre la segunda opción con una cuota del 19,1%, 368.000 espectadores y 1.478.000 contactos y alcanzando un 21,2%, 409.000 espectadores y 1.677.000 contactos en simultáneo con el Canal 24 horas. Mejora su cuota en 4.2 puntos respecto a abril de 2025 y en 5.3 puntos respecto al dato de la temporada anterior. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en un mes de abril desde 2008.
‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Adela González, mantiene el liderazgo e iguala su segunda mejor cuota histórica, con un 16,3%, 488.000 espectadores y más de 2,1 millones de contactos (2.118.000). La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en un mes de abril desde 2006. Se mantiene a 4.3 puntos de distancia de la segunda opción y mejora 6.1 puntos respecto a abril de 2025. El segundo bloque del programa consigue un 12%, 935.000 espectadores y casi 1,7 millones de contactos (1.694.000). La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en un mes de abril desde 2017. Mejora su cuota respecto a abril de 2025 en 5.7 puntos.
‘Directo al grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, consigue un 10,1%, 815.000 espectadores y 2.444.000 contactos. Es lo más contactado de su franja y La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja laborable en abril desde 2023. Es el programa en directo más visto de la tarde y mejora respecto al dato de La 1 en la misma franja en abril de 2025 en (+0,9) puntos de cuota.
‘Aquí la Tierra’, con Jacob Petrus, registra un 12,1%, 1.077.000 espectadores y 1.962.000 contactos. Mejora respecto al dato de abril de 2025 en 2.2 puntos y La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta banda en abril desde 2012. En su edición de los domingos se mantiene líder de su franja con una cuota del 10,2%, 924.000 espectadores y 2.201.000 contactos.
‘D Corazón’, con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, anota una cuota del 9,3%, 517.000 espectadores y 2.232.000 contactos. Crece con respecto al dato de abril de 2025 en 2.3 puntos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta banda en un mes de abril desde 2011.
‘Malas lenguas’: éxito en todas sus franjas
‘Malas lenguas’ en La 1, con Jesús Cintora, anota en sus emisiones regulares en abril un 10,7%, 809.000 espectadores y 1.689.000 de contactos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en abril desde 2011. Mejora el dato de la franja en abril de 2025 en La 1 en 3.6 puntos.
En La 2, registra un 6,8% y 471.000 espectadores. Crece 237.000 espectadores y 3.8 puntos en un año y consigue su mejor dato en abril hasta la fecha. En su franja de emisión, La 2 obtiene desde el inicio de sus emisiones el 09/04/25 un 5,3%, mejorando respecto al trimestre anterior en 2.5 puntos, y frente al total del año 2024, en 2.7 puntos.
‘Malas lenguas noche’ se estrenó el 25 de abril con una media de 371.000 espectadores, un 4,9% y 2.273.000 contactos y mejoró en 2.3 puntos el dato de esa franja los sábados en temporada . Es el mejor estreno en cuota de un magacine en La 2 de los últimos 33 años.
Entretenimiento de referencia
‘La Revuelta’ promedia un 9,9% cuota, 1.183.000 seguidores y más de 3,5 millones de contactos cada noche. El programa de David Broncano se mantiene en la segunda posición en su franja y es líder indiscutible entre los jóvenes de 25 a 44 años. El jueves 23 de abril, con ‘La petanca del año’, logra un 12,1%, 1.406.000 seguidores y más de 4,2 millones de espectadores únicos.
Las cuatro entregas de ‘MasterChef 14’ de abril promedian un 11,8%, 793.000 espectadores y casi 2,8 millones de contactos. Es segunda opción en su franja, a tan solo seis décimas del liderazgo. Es líder en el público de 45 a 64 años y logra la segunda posición en jóvenes de 25 a 44 años y en los adultos de 65 a 74 años.
‘Al cielo con ella’, con Henar Álvarez, da el salto a La 1 el martes 7 de abril liderando su franja con un 12,1%, 1.044.000 espectadores y 2.789.000 contactos, y mejorando en 4.4 puntos y 391.000 espectadores la franja respecto al martes anterior. El estreno es líder en los targets de 25 a 64 años. Y en sus cuatro entregas de abril, promedia un 9,5%, 811.000 seguidores y más de 2,5 millones de contactos.
‘Top Chef: Dulces y Famosos’, conducido por Paula Vázquez, celebró su final el miércoles 15 de abril y logró un 9,7% de cuota, 616.000 espectadores y 2.447.000 contactos, mejorando en 1.6 puntos y 94.000 espectadores los datos de la semifinal. La temporada promedia un 10,1%, 643.000 espectadores y 2.491.000 contactos, mejorando en medio punto la última temporada de ‘Bake Off: Famosos al horno’. Es la opción líder para todos los targets de 13 a 64 años.
‘Se nos ha ido de las manos’, el nuevo programa de Carles Tamayo, se estrenó el jueves 23 de abril con una buena acogida entre el público de 25 a 44 años, entre los que anota un 13,4% de cuota, 5.8 puntos más que el jueves anterior.
El entretenimiento de La 2 también cosecha buenas cifras. ‘Saber y Ganar’ anota 545.000 espectadores y un 6,1% y supera en su franja a La Sexta por 1.2 puntos.
‘TRIVIAL PURSUIT’ cambió de hora de emisión el 22 de abril, ocupando la franja 21:00-21:30. Anota en el mes 332.000 espectadores y un 3,3% de cuota, lo que supone un incremento sobre marzo de 93.000 espectadores y 1 punto, y su mejor dato mensual hasta la fecha.
Las emisiones originales de ‘Cifras y letras’ logran en abril 679.000 espectadores y un 5,5%, con un incremento de 19.000 y 2 décimas respecto al mes homónimo de 2025, y con una mejora de 244.000 y 2,1 puntos si se compara con abril de 2024. En su franja de emisión, La 2 anota en abril un 5,4% y logra su mejor resultado en esta franja en abril desde 2004.
‘El juicio’ se estrena el 29 de abril con un promedio de 288.000 espectadores, un 2,8% de cuota, y 1.862.000 espectadores únicos. En su franja de emisión logra mejorar los registros del conjunto de miércoles de la temporada en tres décimas.