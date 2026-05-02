RTVE logra mejoras históricas con sus magacines en abril y refuerza su oferta de entretenimiento

Los magacines de RTVE consiguen en abril de 2026 mejoras históricas de audiencia respecto a abril del año pasado, con ‘La Hora de La 1’ como opción más competitiva de las mañanas y ‘Directo al grano’ como lo más contactado de su franja. ‘Malas lenguas’ cosecha éxitos en todas sus franjas, y la edición de la noche es el mejor estreno de un magacín en La 2 en 33 años. En entretenimiento destacan ‘La Revuelta’ y estrenos como ‘Se nos ha ido de las manos’.

Mejoras históricas en los magacines de La 1 ‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo, se mantiene como el magacín más competitivo de las mañanas, liderando su franja con más de 5 puntos de ventaja sobre la segunda opción con una cuota del 19,1%, 368.000 espectadores y 1.478.000 contactos y alcanzando un 21,2%, 409.000 espectadores y 1.677.000 contactos en simultáneo con el Canal 24 horas. Mejora su cuota en 4.2 puntos respecto a abril de 2025 y en 5.3 puntos respecto al dato de la temporada anterior. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en un mes de abril desde 2008. ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Adela González, mantiene el liderazgo e iguala su segunda mejor cuota histórica, con un 16,3%, 488.000 espectadores y más de 2,1 millones de contactos (2.118.000). La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en un mes de abril desde 2006. Se mantiene a 4.3 puntos de distancia de la segunda opción y mejora 6.1 puntos respecto a abril de 2025. El segundo bloque del programa consigue un 12%, 935.000 espectadores y casi 1,7 millones de contactos (1.694.000). La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en un mes de abril desde 2017. Mejora su cuota respecto a abril de 2025 en 5.7 puntos. ‘Directo al grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, consigue un 10,1%, 815.000 espectadores y 2.444.000 contactos. Es lo más contactado de su franja y La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja laborable en abril desde 2023. Es el programa en directo más visto de la tarde y mejora respecto al dato de La 1 en la misma franja en abril de 2025 en (+0,9) puntos de cuota. ‘Aquí la Tierra’, con Jacob Petrus, registra un 12,1%, 1.077.000 espectadores y 1.962.000 contactos. Mejora respecto al dato de abril de 2025 en 2.2 puntos y La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta banda en abril desde 2012. En su edición de los domingos se mantiene líder de su franja con una cuota del 10,2%, 924.000 espectadores y 2.201.000 contactos. ‘D Corazón’, con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, anota una cuota del 9,3%, 517.000 espectadores y 2.232.000 contactos. Crece con respecto al dato de abril de 2025 en 2.3 puntos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta banda en un mes de abril desde 2011.

‘Malas lenguas’: éxito en todas sus franjas ‘Malas lenguas’ en La 1, con Jesús Cintora, anota en sus emisiones regulares en abril un 10,7%, 809.000 espectadores y 1.689.000 de contactos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en abril desde 2011. Mejora el dato de la franja en abril de 2025 en La 1 en 3.6 puntos. En La 2, registra un 6,8% y 471.000 espectadores. Crece 237.000 espectadores y 3.8 puntos en un año y consigue su mejor dato en abril hasta la fecha. En su franja de emisión, La 2 obtiene desde el inicio de sus emisiones el 09/04/25 un 5,3%, mejorando respecto al trimestre anterior en 2.5 puntos, y frente al total del año 2024, en 2.7 puntos. ‘Malas lenguas noche’ se estrenó el 25 de abril con una media de 371.000 espectadores, un 4,9% y 2.273.000 contactos y mejoró en 2.3 puntos el dato de esa franja los sábados en temporada . Es el mejor estreno en cuota de un magacine en La 2 de los últimos 33 años.