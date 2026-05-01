'La corrupción, a juicio', en 'Informe Semanal'
- Además, en '1976, primera página', recuerda cabeceras de prensa que, hace ahora 50 años, contribuyeron a impulsar la democracia
- Sábado 2 de mayo, a las 21:30 en La 1, Canal 24 horas y RTVE Play
‘Informe Semanal’ pone el foco en los más altos tribunales de nuestro país, donde siguen coincidiendo casos por corrupción con nombres propios. La semana se iniciaba con la decisión de la Audiencia Nacional de exonerar a Jordi Pujol en la causa que trata de esclarecer la fortuna oculta en Andorra de su familia. También han desfilado ya los principales testigos del "caso Kitchen", centrado en el espionaje policial a Luis Bárcenas, extesorero del PP. Y, en el Supremo, ya han comparecido dos de los tres acusados del "caso Mascarillas": el comisionista Víctor de Aldama y Koldo García. En ‘1976, primera página’, se analizará el surgimiento de los nuevos medios y la libertad de expresión tras la Transición.
'La corrupción, a juicio'
El "caso Mascarillas" ha entrado en su recta final. El lunes, el jefe de la UCO, Antonio Balas, situaba al empresario Víctor de Aldama como "el que pagaba y exigía" dentro de la trama urdida en plena pandemia. El jefe del departamento de Delitos Económicos de la Policía también ha señalado a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, como "el jefe instrumental que tenía capacidad de llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde ellos no podían". Ya han declarado dos de los tres principales acusados: el comisionista, que ha tirado contra todos, y Koldo García, exasesor de Ábalos, que ha defendido su inocencia y la de su antiguo jefe, asegurando que el poder que él tuvo en el ministerio se debió a que quería "quitarle carga de trabajo o dolores de cabeza" a Ábalos. Para Ángela Martialay, de El Mundo, ha quedado demostrado que el también exsecretario de Organización del PSOE "es la pieza más influyente del triángulo de corrupción que formó con Aldama y Koldo, pero también a su vez la más vulnerable. Es un hecho que, al poco de ser nombrado ministro de Fomento, el ministerio con mayor capacidad presupuestaria, Víctor de Aldama ya forma parte de su círculo de confianza y que ya empieza a hacer negocios".
La atención se reparte entre el Supremo y la Audiencia Nacional, por donde han seguido pasando los principales testigos del "caso Kitchen", en el que está encausado el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El tribunal tratará de dilucidar si hubo una operación policial y de espionaje al margen de la ley en torno a Luis Bárcenas, extesorero del PP. El inspector jefe Manuel Morocho ha denunciado el supuesto boicot urdido por la cúpula de Interior de entonces contra la UDEF para "desmantelar" el grupo que investigaba la "caja B" del PP. Según él, fue así cómo varios informes relacionados con el "caso Gürtel" se quedaron sin hacer. Para Mateo Balín, de Colpisa, "este es un juicio que tiene una trascendencia indudable, porque estamos hablando de una trama policial que actuó bajo el paraguas del Estado utilizando dinero de fondos reservados para espiar a un particular, Bárcenas, condenado por el "caso Gürtel". Su entrada en prisión en 2013 provocó una operación para recuperar documentación sensible en su poder de las cuentas del PP y, supuestamente, de los sobresueldos en negro que habrían cobrado sus dirigentes".
'1976, primera página'
En mayo de hace 50 años, en plena Transición, surgió una prensa libre y valiente que dejaba atrás la mordaza de la dictadura y comenzaba a relatar la democracia a una sociedad que llevaba décadas sin ella. Aquellas redacciones sentaron las bases de la libertad de expresión, recogida después como un derecho fundamental en la Constitución. "Era como si se abriera una habitación llena de humo. Representó una alegría para la libertad de expresión, para el avance y el desarrollo de una sociedad que lo necesitaba", recuerda César Lucas, autor de algunas de las imágenes más destacadas de aquellos años como la de Fraga y Carrillo sentados juntos por primera vez en el Congreso, Suárez solo en su escaño… o la de Daniel, el niño con el puño en alto que se acabaría siendo un símbolo de la Transición. Tras la muerte de Franco y en un clima de cambio, surgieron nuevos medios. "El País nace defendiendo la Constitución, defendiendo a Europa, defendiendo el futuro, el futuro al que luego se dirigió España", detalla Jan Martínez Ahrens, el actual director de uno de los referentes de la prensa democrática y liberal. Otra destacada cabecera del 76 fue Diario 16, que se promocionó con la canción ‘Libertad sin ira’. Desapareció en 2001, pero desde sus páginas impulsó la investigación de los GAL o la guerra sucia contra ETA. "Fue un ejemplo de no tener miedo al poder y, además, descubrir la cara oculta de algunas cosas", afirma el periodista Fernando Garea.
El fenómeno más explosivo llegó con ‘Interviú’, la revista que revolucionó los quioscos. "La mejor definición nos la regaló Manuel Vázquez Montalbán: una gran cesta de Navidad donde cabe de todo. Hay botes de alcachofas si quieres y chorizo, pero también hay un jamón de jabugo buenísimo. Y todo eso se envuelve con papel de celofán brillante, con un lazo. La portada era el papel de celofán", desvela Teresa Viejo, la única directora que tuvo. La fórmula de su éxito: trabajos de investigación y ser pionera en mostrar desnudos en sus portadas. "No secuestraron la revista, sino que se agotó por la mañana y por la tarde ya no había ningún ejemplar”, cuenta César Lucas, autor de la famosa fotografía de Marisol. Otra revista puso el foco en la mujer desde una mirada muy distinta. ‘Vindicación Feminista’ adelantó temas clave del feminismo, como el uso de anticonceptivos, la interrupción del embarazo y la batalla del divorcio. "Había unas leyes muy diferenciadas en lo civil, en lo laboral. Por ejemplo, las mujeres casadas tenían que pedir permiso a los maridos para poder trabajar", rememora Inés Alberdi, catedrática de Sociología.
Medio siglo después, no solo el público, sino también los jóvenes estudiantes de periodismo consumen la información de muy diferentes formas. "Aquí dentro, en la propia facultad, ves mucha gente que no consume periódicos o medios tradicionales, no consume radio, incluso no consume tele, su único método de obtención de información son las redes sociales", confiesa Xabier. Cada vez hay menos quioscos de prensa y se impone una nueva era digital. Para conectar con las nuevas audiencias, la prensa tiene que adaptarse a los nuevos formatos como los pódcast o plataformas como Tik Tok o Instagram. "Hoy el público viene al periódico no solo a leer, también viene a ver y a escuchar la información. A las nuevas audiencias lo que les atrapa también es la autenticidad. Esto que ahora llaman los creadores de contenidos, que tienen su propio lenguaje, su propia forma. Y ya no solo son palabras, también son sonidos y son imágenes", detalla Miriam Hernanz, directora audiovisual de Prisa media.