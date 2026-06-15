'El escondite' de RTVE ya tiene los primeros concursantes confirmados

RTVE ha anunciado la lista de los primeros concursantes que participarán en ‘El escondite’, el nuevo formato de La 1 basado en el juego infantil. El programa ‘D Corazón’ ha confirmado que ‘El escondite’ tendrá un total de 36 concursantes y ha desvelado 12 nombres: el periodista Javi Hoyos, la cantante Rosa López, el presentador y cantante Bertín Osborne, la presentadora Inés Hernand, el exjugador de baloncesto Jorge Garbajosa, el actor Pepón Nieto, la presentadora Belinda Washington, la actriz Kira Miró, el actor Paco Tous, la cantante Vicco, la actriz Elena Furiase y su hermano Guillermo.

‘El escondite’, que presentará Grison y cuyas grabaciones ya han comenzado en Países Bajos, es la primera adaptación internacional de 'The house of hide and seek’, un programa creado por Talpa Studios y David Grifhorst, y desarrollado en estrecha colaboración con FOX Entertainment Studios. La versión española es una producción de RTVE en colaboración con Warner Bros.ITVP España junto a Talpa Studios.

En ‘El escondite’ los concursantes se enfrentarán a una serie de rondas y una final cargadas de tensión y diversión, dentro de una gigantesca casa de dos pisos y más de 120 escondites: un escenario a escala real diseñada para hacer del clásico juego un espectáculo televisivo de enormes dimensiones.

Desde la gran escalera hasta la cocina, las habitaciones, la sala de estar y otras áreas adicionales, cada rincón está diseñado para sumergir a los concursantes en el juego y mantenerlos en constante tensión y movimiento. Pasadizos secretos, puertas inesperadas y espacios ingeniosamente ocultos que despiertan la ilusión al instante.

Una combinación de suspense, humor y estrategia, donde la audiencia multigeneracional seguirá con mucha diversión cada movimiento de los concursantes en tiempo real.