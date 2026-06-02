Grison presentará 'El escondite' en RTVE

Grison será el presentador de ‘El escondite’, la nueva apuesta de entretenimiento de RTVE, un espectáculo de entretenimiento familiar a gran escala inspirado en uno de los juegos más universales y reconocidos del mundo.

Porque nadie entiende mejor el espíritu del programa que él. Grison es, en esencia, un adulto que lleva un niño dentro: imprevisible, divertido, competitivo, espontáneo y con una energía imposible de contener, características perfectas para un formato donde la imaginación, el juego y la diversión son los protagonistas absolutos. Su personalidad única, su humor y su capacidad natural para conectar con todo tipo de público convierten a Grison en el anfitrión ideal para un programa pensado para disfrutar en familia.

Todos hemos jugado al escondite alguna vez. Y nadie como Grison para devolvernos esa sensación de diversión sin reglas, adrenalina y ganas de jugar hasta perder la noción del tiempo. Con él al frente, ‘El Escondite’ promete convertirse en una gran celebración del juego, la emoción y el entretenimiento familiar.

‘El escondite’ es la primera adaptación internacional de 'The house of hide and seek’, un programa creado por Talpa Studios y David Grifhorst, y desarrollado en estrecha colaboración con FOX Entertainment Studios. La versión española es una producción de RTVE en colaboración con Warner Bros.ITVP Spain junto a Talpa Studios. Las grabaciones tendrán lugar próximamente en Países Bajos.

Grison Marcos Martínez, conocido artísticamente como Grison, es músico, beatboxer y colaborador de televisión. Su trayectoria artística ha estado marcada por la música vocal, la improvisación y el directo, consolidándose como uno de los perfiles más reconocibles del entretenimiento televisivo en España. Actualmente forma parte del equipo de ‘La Revuelta’ (La 1), el programa presentado por David Broncano, donde combina humor, música en directo basada en beatbox e improvisación, desarrollando un estilo propio dentro del formato. Con un perfil irreverente y espontáneo, su capacidad de improvisación, sus intervenciones inesperadas y su interacción constante con el equipo le han convertido en una pieza clave del programa. Más allá de la televisión, Grison gira por España con distintos espectáculos en directo en los que combina beatbox, improvisación y comedia, manteniendo una relación constante con el público como parte esencial del show.