'Los secretos del Estado', en 'Informe Semanal'
- Historiadores, expertos y periodistas piden más transparencia sobre los documentos reveladores de nuestra historia que siguen ocultos
- Además, el programa acompaña a los cuerpos policiales que velan por el patrimonio histórico español en ‘La policía del arte’
- Sábado 21 de marzo a las 21:30 horas en La 1, Canal 24 horas y RTVE Play
‘Informe Semanal’ analiza este sábado cómo, más allá de la desclasificación del 23F, muchos documentos reveladores de nuestra historia siguen ocultos bajo llave. Historiadores, expertos y periodistas piden más transparencia en el reportaje ‘Los secretos del Estado’. Además, el programa acompaña a los cuerpos policiales que velan por el patrimonio histórico en ‘La policía del arte’.
'Los secretos del Estado'
Todo lo que sabemos de nuestra historia nos lo han intentado contar los analistas, los historiadores, la prensa... especialmente, desde finales de la dictadura. Pero de algunos de los episodios más relevantes de nuestra historia aún nos falta información, casi siempre relacionada con los servicios de inteligencia. En teoría, para preservar la seguridad del país. Hay un proyecto de Ley de Información Clasificada que tiene difícil salir adelante en el Congreso, así que por el momento la ley vigente es la norma franquista de Secretos Oficiales de 1968. Ningún gobierno en democracia la ha modificado, lo que permite que haya datos ocultos... para siempre. "En España, nada se sabe de la actuación del Estado porque prácticamente todo se declara como secreto", nos dice Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional. "Queda todo por saber", añade, "por ejemplo, sobre el franquismo y sobre cómo se construyó la represión. Tampoco hay posibilidad de saber de forma muy clara y detallada a quiénes exportamos armas concretamente, en qué condiciones... si les hemos puesto condiciones de Derechos Humanos o no".
167 documentos relacionados con el 23F -todos escritos, sin fotografías ni grabaciones- fueron desclasificados en febrero pasado por el consejo de ministros coincidiendo con el 45º aniversario del fallido golpe de Estado. Investigadores y periodistas coinciden en que lo publicado ya se sabía y que hay muchos documentos por salir a la luz. Una opacidad -en torno a este y otros grandes hechos- que sigue abonando el terreno de las teorías de la conspiración. "Una sociedad realmente libre es aquella que tiene una opinión pública libre e informada. Y si los medios de comunicación tienen prohibido el acceso a esa información, pues el oscurantismo es absoluto", apunta Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia. "Tenemos una tarea pendiente como país, como democracia, que es la de regular. Y uno de los fallos del comienzo de la transición es que se destruyeron muchos archivos... que eran pruebas de cargo", afirma Enrique Barón, testigo directo de aquel 23 de febrero de 1981 como diputado del PSOE. José Manuel García-Margallo, entonces diputado de UCD, concluye que "aquí lo que hay que combinar siempre es la protección de la seguridad del Estado con la transparencia y la libertad de expresión. Y es un equilibrio delicado".
'La policía del arte'
Hay robos de película, como el más reciente sufrido por el Museo del Louvre de París. Casi cinco meses después, el paradero de parte del millonario botín sigue siendo una incógnita. En España, varios cuerpos policiales velan sobre el patrimonio histórico y combaten el mercado ilícito de arte. Según Interpol, hay más de 57.000 objetos de arte robados o desaparecidos. Y no hay un patrón común en este comercio ilegal. "Es como meterte en una novela negra, cada paso que das te pone más la piel de gallina que la anterior", nos cuenta Montserrat de Pedro, jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, un equipo que, con casi 50 años de historia, ha protagonizado éxitos y reconocimiento internacional como cuando recuperaron el Códice Calixtino robado en la Catedral de Santiago de Compostela en 2011. Oscar Liz, policía de dicha brigada, recuerda que el equipo sintió entonces "estar viviendo una pequeña fantasía". Hoy en día, el foco está puesto en la recuperación de los cinco cuadros de Bacon robados en Madrid en 2015. Solo les falta uno por encontrar.
La Operación Altar Piece es una de las actuaciones más significativas de la Guardia Civil. Detectaron la salida ilegal de España de un importante retablo hasta una mansión en Italia. "Gracias a la investigación, descubrimos que, además del retablo, otras 90 piezas salieron ilegalmente. Hemos conseguido restituir 62", señala Juan José Águila, capitán de la Guardia Civil y jefe de la Sección Patrimonio Histórico de la UCO. Otro hallazgo célebre se desarrolló en la isla de Córcega. El año pasado lograron recuperar el lienzo de Picasso "Busto de mujer joven", que ya cuelga en las paredes del Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. El Ministerio de Cultura es otro de los vértices de la lucha contra el lado oscuro del arte. "Si el bien recuperado requiere de algún tipo de prueba técnica para acreditar, si es una falsificación, si se han utilizado o no los materiales que corresponderían con la supuesta cronología que tiene ese bien, el sitio es aquí", detalla Carlos González Barandiarán, subdirector de Patrimonio Histórico del ministerio. En la lucha contra el expolio, el capítulo más preocupante es el de la arqueología. "No está catalogada porque está debajo de la tierra, no sabemos lo que hay y por tanto muy difícilmente vamos a saber lo que falta", advierte Monserrat de Pedro, jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional.