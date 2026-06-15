'Al cielo con ella' de Henar Álvarez recupera sus mejores entrevistas en el especial 'Historia de España'

Este martes, después del partido Francia-Senegal del Mundial y de ‘La Revuelta’, ‘Al cielo con ella’ ofrecerá el programa especial ‘Historia de España’, en el que recuperará algunas de sus mejores entrevistas. En esta entrega, el late show de Henar Álvarez rememorará a tres estrellas que han marcado la televisión, la música y la cultura de nuestro país: Jesús Vázquez, Lolita y Martirio.

Martirio, leyenda de la copla y pionera en la fusión, resume su trayectoria en una frase: “Me gusta caminar donde no hay huellas y abrir camino para el resto de la gente”. El programa recuerda su entrevista junto a Henar Álvarez donde charlan sobre feminismo, innovación y su constante evolución artística, además de presentar su gira ‘Al sur del tango’.

La plaza de barrio de Henar Álvarez vuelve a llenarse de arte con la entrevista a Lolita. La actriz y cantante recuerda cómo fue crecer en una familia donde el talento formaba parte de su vida cotidiana. Además, habla del legado de los Flores y reflexiona sobre su carrera, el cine y los vínculos familiares que siguen marcando su vida.

Cierra la noche Jesús Vázquez, uno de los presentadores más reconocibles y queridos de nuestro país. El presentador protagoniza una entrevista tan divertida como reivindicativa. Durante la conversación, deja una reflexión contundente sobre los avances sociales en las últimas décadas: “Antes no se vivía mejor, yo estaba en el armario”.

Una noche para revivir algunas de las conversaciones más inolvidables del programa. Después del partido de fútbol y de ‘La Revuelta’, disfruta del programa “Historia de España" de ‘Al cielo con ella’ en La 1.