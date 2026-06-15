'Al cielo con ella' de Henar Álvarez recupera sus mejores entrevistas en el especial 'Historia de España'
- Rememora las entrevistas de Martirio, Lolita y Jesús Vázquez
- Martes 16 de junio, después de ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
Este martes, después del partido Francia-Senegal del Mundial y de ‘La Revuelta’, ‘Al cielo con ella’ ofrecerá el programa especial ‘Historia de España’, en el que recuperará algunas de sus mejores entrevistas. En esta entrega, el late show de Henar Álvarez rememorará a tres estrellas que han marcado la televisión, la música y la cultura de nuestro país: Jesús Vázquez, Lolita y Martirio.
Martirio, leyenda de la copla y pionera en la fusión, resume su trayectoria en una frase: “Me gusta caminar donde no hay huellas y abrir camino para el resto de la gente”. El programa recuerda su entrevista junto a Henar Álvarez donde charlan sobre feminismo, innovación y su constante evolución artística, además de presentar su gira ‘Al sur del tango’.
La plaza de barrio de Henar Álvarez vuelve a llenarse de arte con la entrevista a Lolita. La actriz y cantante recuerda cómo fue crecer en una familia donde el talento formaba parte de su vida cotidiana. Además, habla del legado de los Flores y reflexiona sobre su carrera, el cine y los vínculos familiares que siguen marcando su vida.
Cierra la noche Jesús Vázquez, uno de los presentadores más reconocibles y queridos de nuestro país. El presentador protagoniza una entrevista tan divertida como reivindicativa. Durante la conversación, deja una reflexión contundente sobre los avances sociales en las últimas décadas: “Antes no se vivía mejor, yo estaba en el armario”.
Una noche para revivir algunas de las conversaciones más inolvidables del programa. Después del partido de fútbol y de ‘La Revuelta’, disfruta del programa “Historia de España" de ‘Al cielo con ella’ en La 1.
De RTVE Play al prime time de La 1
‘Al cielo con ella’ es una coproducción de RTVE con Producciones del Barrio que inició su andadura en RTVE Play, donde se convirtió en el mejor estreno original de la plataforma. Posteriormente dio el salto a La 2, donde confirmó su crecimiento y consolidó una audiencia fiel.
Ahora, el programa da un paso más y llega a La 1 sin renunciar a lo que le ha traído hasta aquí: un estilo propio, una mirada contemporánea y la capacidad de convertir cada entrega en una fiesta, esta vez, en la franja estrella.