Núria Marín anuncia el estreno de 'Lo que pasó, pasó': "La prensa del corazón siempre ha estado denostada por machismo"
- Lo que pasó, pasó se estrena este domingo, 24 de mayo, a las 20:00 horas en RTVE Play
- No te pierdas un nuevo programa de Al cielo con ella cada martes, después de La Revuelta, en La 1 y en RTVE Play
La periodista Núria Marín visita el plató de Al cielo con ella, con Henar Álvarez, y da una noticia en exclusiva: el estreno del nuevo programa de RTVE, Lo que pasó pasó. Será este domingo 24 de mayo, a las 20:00 horas en RTVE Play, y ya por la noche en La 2. La presentadora ofrece unas pinceladas de lo que vamos a poder ver en este espacio en el que se dan cita algunas de las colaboradoras más diversas y variopintas del panorama televisivo como Chelo García Cortés,' Soy una pringada' o Samantha Hudson, que hablan y reflexionan sobre la gente famosa de nuestro tiempo, y también sobre los famosos de hace décadas.
Henar Álvarez analiza la exaltación de la delgadez extrema y vienen Daniel Guzmán, Victoria Martín, Macarena García, Laura Weissmahr y Nuria Marín.
Lo que pasó, pasó recorre algunas de las grandes obsesiones de la cultura popular española: desde las artistas que conquistaron el mundo cuando España aún miraba hacia dentro, hasta la nueva fama exprés que nace en un talent, un meme o un vídeo subido desde el sofá de casa. Se viaja también por la historia reciente del espectáculo en España y se exploran los grandes conflictos que han alimentado la cháchara pública durante décadas.
"Reivindicar la prensa del corazón"
En Al cielo con ella, Núria Marín cuenta que uno de los objetivos de Lo que pasó, pasó es reivindicar la prensa del corazón y reflexionar sobre cómo ha evolucionado nuestra sociedad. "Hay una cosa que a mí me molesta muchísimo, porque la prensa del corazón ha estado siempre como muy denostada y yo creo que es por una cuestión de patriarcado y de machismo total", y añade que hay otros contenidos que sí tienen espacio. "¿Por qué no sale en los informativos? Porque los deportes eran lo que consumían los hombres y el corazón lo que consumían las mujeres. A través del corazón, la cultura pop y el periodismo de sociedad, queremos también ver cómo es nuestra sociedad y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y ver si se repiten patrones".
"No te puedes fiar de la gente que no tiene enemigos"
En este rato de charla también hay tiempo para repasar la carrera profesional de Núria Marín. La periodista asegura que se siente orgullosa de haberle dicho a algunos famosos cosas que no se atrevían a decir otras personas. "Estoy a favor del periodismo amable, pero el periodismo tiene que ser molesto. Si eres blanco, blanqueas. Y yo me niego a blanquear determinadas cosas. Hay gente a la que estoy orgullosa de haberle dicho cosas que no todo el mundo se atrevía a decir, y si no quieren ser mis amigos, pues ellos se lo pierden, no pasa nada".
Además, ya avisa de que sí que tiene black list. "Nunca te puedes fiar de la gente que no tiene enemigos. La gente que es amiga de todo el mundo, con alguien está siendo hipócrita, a alguien le está diciendo lo que quiere escuchar, y luego puñalada por la espalda. Tengo enemigos, tengo black list de gente".
Núria Marín ha trabajado en distintos medios como la revista SuperPop y ahí, cuenta, hizo algunas entrevistas con personas muy famosas del momento como Victoria Beckham, los Backstreet Boys o los componentes del Canto del Loco, que acabaron llevándola al hospital en su furgoneta. No te pierdas su entrevista en Al cielo con ella.