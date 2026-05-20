Núria Marín anuncia el estreno de 'Lo que pasó, pasó': "La prensa del corazón siempre ha estado denostada por machismo"

La periodista Núria Marín visita el plató de Al cielo con ella, con Henar Álvarez, y da una noticia en exclusiva: el estreno del nuevo programa de RTVE, Lo que pasó pasó. Será este domingo 24 de mayo, a las 20:00 horas en RTVE Play, y ya por la noche en La 2. La presentadora ofrece unas pinceladas de lo que vamos a poder ver en este espacio en el que se dan cita algunas de las colaboradoras más diversas y variopintas del panorama televisivo como Chelo García Cortés,' Soy una pringada' o Samantha Hudson, que hablan y reflexionan sobre la gente famosa de nuestro tiempo, y también sobre los famosos de hace décadas.

Al cielo con ella Al cielo con ella - Temporada 3 - Programa 7 - Al cielo con Macarena García, Victoria Martín, Laura Weissmahr, Daniel Guzmán y Nuria Marín Henar Álvarez analiza la exaltación de la delgadez extrema y vienen Daniel Guzmán, Victoria Martín, Macarena García, Laura Weissmahr y Nuria Marín. rtve play

Lo que pasó, pasó recorre algunas de las grandes obsesiones de la cultura popular española: desde las artistas que conquistaron el mundo cuando España aún miraba hacia dentro, hasta la nueva fama exprés que nace en un talent, un meme o un vídeo subido desde el sofá de casa. Se viaja también por la historia reciente del espectáculo en España y se exploran los grandes conflictos que han alimentado la cháchara pública durante décadas.

Lo que pasó, pasó 'Lo que pasó, pasó': Estreno el domingo a las 20:00 horas Núria Marín presenta 'Lo que pasó, pasó', el nuevo formato de RTVE Play sobre ‘salseo’ y cultura pop. Chelo García Cortés, Soy una pringada, Boris Izaguirre, Samantha Hudson, Sílvia Abril, S ... rtve play

"Reivindicar la prensa del corazón" En Al cielo con ella, Núria Marín cuenta que uno de los objetivos de Lo que pasó, pasó es reivindicar la prensa del corazón y reflexionar sobre cómo ha evolucionado nuestra sociedad. "Hay una cosa que a mí me molesta muchísimo, porque la prensa del corazón ha estado siempre como muy denostada y yo creo que es por una cuestión de patriarcado y de machismo total", y añade que hay otros contenidos que sí tienen espacio. "¿Por qué no sale en los informativos? Porque los deportes eran lo que consumían los hombres y el corazón lo que consumían las mujeres. A través del corazón, la cultura pop y el periodismo de sociedad, queremos también ver cómo es nuestra sociedad y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y ver si se repiten patrones". Núria Marín con Henar Álvarez, en 'Al cielo con ella'