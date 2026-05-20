Daniel Guzmán, en 'Al cielo con ella': "Siempre he sido libre y no me he puesto de perfil con nada. Primero hablo y luego pienso"

Daniel Guzmán y Henar Álvarez crecieron en Aluche, el barrio madrileño donde las calles marcaron su adolescencia y los grafitis siguen en sus paredes. Entre ellos, se encuentran las pintadas de “Tifón”, así era la firma del actor cuando era un joven rebelde que quería expresar sus inquietudes: “Empecé con 14 años a hacer grafitis, a pintar, a utilizar el grafiti para expresar algunas cosas”.

Al cielo con ella Al cielo con ella - Temporada 3 - Programa 7 - Al cielo con Macarena García, Victoria Martín, Laura Weissmahr, Daniel Guzmán y Nuria Marín Henar Álvarez analiza la exaltación de la delgadez extrema y vienen Daniel Guzmán, Victoria Martín, Macarena García, Laura Weissmahr y Nuria Marín. rtve play

El director y actor nos ha demostrado en Al cielo con ella que era un joven inquieto: “Siempre que tenía tiempo para pensar, los pensamientos no eran los más acertados”. Su forma de ser fue ligada a sus inicios como actor: “Descubro que quiero ser actor cuando TVE rueda Crónicas Urbanas, una docuficción rodada en cine sobre temáticas sociales. Uno de los episodios trataba sobre tribus urbanas y el grafiti y me llamaron para ver si quería hacer de mí mismo”. Para ello, tenía que faltar un mes y medio a clase, algo que no le suponía ningún problema: “Además me iban a pagar 180.000 pesetas de aquella época”.

Y, casi sin saberlo, fue el inicio de todo: “Empezamos los ensayos y el primer día que grabé en Plaza de España, a las tres de la madrugada, sentí que se paró el mundo”. Cuando dieron acción y empezó a interpretar supo que es lo que quería hacer el resto de su vida. Aunque explica que es una profesión preciosa, reconoce que no es un camino de rosas: “Solo el 8% puede vivir de su trabajo en España, es una actividad de riesgo”. Y, concluye: “Es difícil encontrar tu lugar, pero la vida es así”.

En un momento de la entrevista, Henar Álvarez pregunta al actor qué había sido más importante para él: la fama que alcanzó con su papel en Aquí no hay quien viva o dirigir la película A cambio de nada. Más allá del éxito de la serie, el actor ha recordado el desgaste que supuso esa etapa: “Fueron diez años con el hiperfoco en una cosa, fue muy duro. La fama es complicada porque si a ti te gusta observar a la gente, tú cuando sales a la calle tienes como muchas cámaras grabando, que son los ojos de las personas y ahí pierdes un poco de intimidad. Y la intimidad es muy importante hasta que tú lo sabes, hasta que la pierdes a cambio”.

Aunque ha reconocido que a nivel personal y profesional fue muy satisfactorio. Pero si se queda con algo, lo tiene claro: con la libertad. “Yo creo que siempre he sido libre, nunca me he puesto de perfil con nada. Lo he dicho muchas veces, primero hablo y luego pienso. Me trae muchos problemas a priori, pero luego duermo bien y eso es lo más importante”.