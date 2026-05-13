Leonor Watling, tajante sobre su profesión: "Para ser actor hace falta un nivel de sumisión que no todo el mundo tiene"

La actriz y cantante Leonor Watling entra al plató de Al cielo con ella al ritmo de Radiohead y habla con Henar Álvarez sobre el arte, la música y la interpretación. Porque Leonor es una auténtica “cantautora-actriz”. Y aunque admite que cantar e interpretar está más cerca de lo que parece, tiene claro que actuar exige una mayor dificultad: “Creo que tienes que tener una disciplina y ser capaz de un nivel de sumisión como actor, que no toda la gente puede”.

“Hay que entregarse, te tiene que gustar”, añade la invitada. Y es que Leonor Watling se deja la piel en cada uno de sus papeles. Junto a Henar, repasa algunos de los personajes que más le han impactado, desde estar en coma en 'Hable con ella' de Pedro Almodóvar hasta convertirse en la líder de un grupo neonazi en la serie 'El Salvador', un papel que asegura que fue muy duro y triste de rodar: "Era un papel que lo había visto muy diferente a otras cosas que habías hecho. Hay una parte muy desagradable y hay una parte que piensas: joder, yo esto nunca lo voy a hacer en la vida", reconoce.

Una trayectoria sólida que la actriz y cantante ha podido mantener e incluso cambiar el paradigma a lo largo de los años: "Yo estoy trabajando más ahora, he tenido la suerte de que cambie el paradigma". "Yo tengo cincuenta años y estoy currando más que cuando tenía cuarenta y cinco", confiesa la actriz y cantante.

Leonor Watling tiene una larga trayectoria como actriz, pero la música siempre ha formado una parte muy importante en su vida. Todo empezó con el grupo Marlango y, ahora, se embarca en una nueva aventura musical.