Pablo Alborán, sobre el romanticismo en pareja: “Nos llegamos a poner de acuerdo cuando dejamos que la piel actúe”
- Pablo Alborán paraliza el plató interpretando “Si quisieras” a piano y presenta su nueva gira KM0
- No te pierdas un nuevo programa cada martes, después de La Revuelta, en La 1 y en RTVE Play
Enlaces relacionados
-
- Silvia Intxaurrondo: "Lo que veo en política no es espectáculo, es lamentable"
- Loles León desvela su altercado junto a Madonna: "La mala educación hay que tratarla"
- Martirio, en 'Al cielo con ella': "Me gusta caminar donde no hay huellas y abrir camino para el resto de la gente"
- Henar Álvarez sentencia la "imparcialidad" judicial: "Se siente como si te hiciera falta Dani Alves y el árbitro fuera Rubiales"
Algo que nos ha quedado claro es que Pablo Alborán se lo ha pasado de miedo en 'Al cielo con ella’. Canta, ríe y habla sobre sus sueños y miedos, incluso se ha llevado un buen susto. El cantante malagueño se abre con Henar Álvarez y además de cantar, habla sobre el amor, la vida y sus inicios en la música e incluso su debut como actor.
Se deja llevar por el humor del programa y regala momentazos increíbles. Desde cantar Una Vieja y un Viejo Van Pa' Albacete hasta ponernos los pelos de punta y paralizar al plató con su voz interpretando “Si quisieras”, tema de su gira más íntima KM0, que, según comenta el cantante representa el “hacer las cosas como si fuera la primera vez”.
Un disco que nace desde la recuperación de la emoción e ilusión tras vivir un duro proceso médico junto a su familia: “Hace un año y medio mi familia pasó por un proceso de trasplante de médula, quimioterapia, inmunosupresión y se curó pero pasamos un infierno”. “Cuando pasamos de esa pesadilla agarras la vida de otra manera; el trabajo, el amor, las relaciones…”. "Vuelves a recuperar la emoción, la pasión y el respeto”.
"Soy una persona sensible y eso hace que el mundo avance"
En un punto de la entrevista, Pablo Alborán y Henar Álvarez se han puesto románticos y profundizan sobre el amor, el motor de las canciones del cantante malagueño. Pablo Alborán reconoce que idealiza mucho el amor: “Una cosa son las películas y otra cosa es la mirada en el momento oportuno”. Entre risas, concluye: “Soy romántico y ya está”. La esencia y la magia de sus canciones nacen de su forma de sentir. El cantante malagueño, asume “He sido muy intenso y soy intenso, para lo bueno, para lo malo y para todo.” “Soy una persona sensible, yo le doy lugar a las emociones mías, del otro y eso hace que el mundo avance”. Y añade que ya desde su adolescencia, escribía sobre el amor igual que ahora: “Desencuentro lo escribí con 12 años sobre cosas que no me pasaban”, confiesa. “Yo recogía las historias que veía sobre mi familia, mis amigos y de pronto me dejaba llevar por ese camino”. Con su increíble voz, recrea la canción en directo, y deja claro que ya cantaba y soñaba con el amor antes de vivirlo.
Porque siempre hay una historia de amor que contar, incluso sin haberla vivido. Así lo reconoce Pablo: “Siempre hay algo que decir”. El cantante explica que desde una misma vivencia, dos personas pueden experimentarlo de formas muy distintas algo común: “Veo que escribo canciones desde la soledad y de pronto hay una persona que tiene otra historia completamente diferente”, asegura. Además, señala la magia que tiene el arte para unir y crear: “Hay personas que no tienen nada que ver con pensamiento social, político, y, de pronto, se unen a través del arte de una película, de una canción y eso inspira mucho”. “Nos llegamos a poner de acuerdo realmente cuando nos dejamos de tanta tontería y dejamos que la piel actúe", señala el cantante malagueño.