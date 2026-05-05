Pablo Alborán, sobre el romanticismo en pareja: “Nos llegamos a poner de acuerdo cuando dejamos que la piel actúe”

Algo que nos ha quedado claro es que Pablo Alborán se lo ha pasado de miedo en 'Al cielo con ella’. Canta, ríe y habla sobre sus sueños y miedos, incluso se ha llevado un buen susto. El cantante malagueño se abre con Henar Álvarez y además de cantar, habla sobre el amor, la vida y sus inicios en la música e incluso su debut como actor.

Se deja llevar por el humor del programa y regala momentazos increíbles. Desde cantar Una Vieja y un Viejo Van Pa' Albacete hasta ponernos los pelos de punta y paralizar al plató con su voz interpretando “Si quisieras”, tema de su gira más íntima KM0, que, según comenta el cantante representa el “hacer las cosas como si fuera la primera vez”.

Un disco que nace desde la recuperación de la emoción e ilusión tras vivir un duro proceso médico junto a su familia: “Hace un año y medio mi familia pasó por un proceso de trasplante de médula, quimioterapia, inmunosupresión y se curó pero pasamos un infierno”. “Cuando pasamos de esa pesadilla agarras la vida de otra manera; el trabajo, el amor, las relaciones…”. "Vuelves a recuperar la emoción, la pasión y el respeto”.