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Silvia Intxaurrondo: "Lo que veo en política no es espectáculo, es lamentable"

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Silvia Intxaurrondo: "Hay sesiones de control que no dejaría ver a mis hijos"
Sandra Martínez (Al cielo con ella)

Silvia Intxaurrondo no esquiva ninguna pregunta. Y, si hace falta, también las responde. La periodista vasca es referente del periodismo político en España y rostro clave de La Hora de La 1. La vemos de nuevo en Al cielo con ella para conversar junto a Henar Álvarez sobre política, sus inicios en la profesión que tanto le apasiona y su nueva novela.

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“Cuando un político sale del Congreso siempre rebajaba bastante”

En un momento clave de la entrevista, la conversación ha girado en torno a la tendencia del cambio de comunicación política a causa de las redes sociales, en concreto, X o TikTok. Durante la conversación, Silvia Intxaurrondo ha mostrado su incomodidad sobre el lenguaje que los políticos emplean últimamente en el Congreso de los Diputados: “Hay sesiones de control que no dejaría ver a mis hijos. Usan un lenguaje grueso, unas acusaciones que dices, oye, qué poca vergüenza”.

Durante la entrevista también se ha recordado el marco de la inmunidad parlamentaria: “Un político en el Congreso de los Diputados tiene inmunidad parlamentaria, es decir, que lo que diga ahí no puede ser llevado ante los tribunales”. A partir de ahí, la periodista ha destacado cómo lo ha vivido en su programa: “Cuando un político sale del Congreso siempre rebajaba bastante”.

“Es como más espectáculo, más espectáculo que política” ha querido señalar Henar Álvarez. A lo que Silvia Intxaurrondo ha respondido: “El espectáculo puede ser un programa como este. Lo que veo en política a veces es lamentable”. Por último, Silvia Intxaurrondo ha querido remarcar el actual nivel de confrontación política: “Si no este voltaje político no lo estaríamos viviendo”.

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