Rossy de Palma: "No me gustan los nacionalismos, solo creo en las fronteras gastronómicas"

"Dame un error y te devuelvo un acierto". En esta frase, Rossy de Palma resume la importancia y la chispa que la improvisación aporta a sus actuaciones. Con la alegría y la espontaneidad que la caracteriza, esta chica Almodóvar visita el plató de Al cielo con ella, con Henar Álvarez, en este primer programa en La 1.

Asegura que se considera más una "artista intérprete que una actriz vocacional. Yo soy más una picaflor de muchas cosas". No utiliza un método concienzudo para preparar sus papeles, sino que se deja llevar, dice, por el personaje. "Lo que hago es desaparecer y el personaje viene como una especie de posesión. El personaje me da las directrices".

La artista le cuenta a Henar que nunca ha hecho nada por provocación, sino para ser fiel a sí misma. "Ya de pequeña decía: no me defino porque me limito". En plena movida madrileña, que Rossy de Palma vivió desde dentro, el objetivo, cuenta, tampoco era la provocación. "La intención no era provocar, era ejercer una libertad creativa. Aquí hay gente que enseguida se siente provocada".

"Los nacionalismos no me gustan" Actriz, modelo, cantante, ha trabajado y trabaja en diferentes ciudades de distintos países. Confiesa que se queda con todo lo bueno de todos los sitios y critica la visión nacionalista en un planeta que habitamos todos. "Los nacionalismos no me gustan, solo creo en las fronteras gastronómicas que son las que me gustan, que son todas para celebrar", y añade que "teniendo solo un planeta, ¿por qué nos tenemos que pelear en dónde acaba una cosa y empieza otra?". Rossy de Palma ha criticado que aún sigan existiendo pensamientos racistas y retrógrados, también entre personas jóvenes. "Seguimos con estos racismos, estas cosas tan antiguas otra vez. Gente joven que dices qué ignorancia tan supina y qué tristeza. Es muy cansado la paciencia que hay que tener con estas mentes retrógradas", afirma la actriz. Rossy de Palma en 'Al cielo con ella' A pesar de todo, cuenta que se encuentra en paz, que no tiene nada contra nadie e invita a reflexionar y a hacer autocrítica sobre las cosas que nos suceden. "He comprendido una cosa muy importante: todo lo que pasa en el exterior, a nivel relacional, familiar, parejas… todo ha ocurrido un poquito antes dentro de ti. En vez de pensar sobre fulanito, menganito, o todo ese hate que puedes echar sobre alguien, pues pensar: ¿por qué me he encontrado en esta situación?".