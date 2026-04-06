'Al cielo con ella' y Henar Álvarez llegan a La 1 con Shakira como invitada estelar

‘Al cielo con ella’, el formato presentado por Henar Álvarez, da el salto al prime time de La 1 este martes, 7 de abril. El programa ha crecido desde su nacimiento en RTVE Play como el mejor estreno original de la historia de la plataforma, hasta su consolidación en La 2, etapa que ha cerrado este mes de marzo con un 3,4% de cuota y 406.000 espectadores, máximo histórico.

El plató del programa en el Estudio 4 de Prado del Rey ha acogido este lunes la presentación de esta nueva etapa del programa, coproducción de RTVE con Producciones del Barrio. “No he sentido más ilusión en mi vida por algo”, ha explicado Henar Álvarez. “No es solo un programa, es el final de una carrera larga, es el sueño de cualquiera que se dedica a la comedia. ‘Al cielo con ella’ me ha hecho crecer como profesional y hemos hecho que el formato sea cada vez más grande, y que la gente quiera venir, y es un proceso que ha sido muy bonito de ver”.

Henar Álvarez, durante la presentación

Su primera invitada será Shakira, a quien ha estevistado hace unas semanas en México: “Me he encontrado una mujer que se ha reconstruido y lo cuenta con mucho orgullo y sin esconderse. Que dice, ésta es mi historia y yo te la quiero contar”, ha avanzado sobre la entrevista que ofrecerá este martes.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre ha conducido la rueda de prensa en la que se han conocido todos los detalles del salto del programa a La 1: “El sueño se ha hecho realidad y has subido al cielo”, ha recordado a Henar Alvárez.

Para Sergio Calderón, director de TVE, el objetivo del programa “es ofrecer una mirada atípica y también pasar un buen rato”. “Es un proyecto que nace con humildad, como la gente de barrio, sin pretensiones. Os pido que cuidemos a estos ángeles que vamos a volar todos los martes con Henar”.

La productora ejecutiva de ‘A l cielo con ella’, Leire Larisgoitia, ha incidido en la sencillez con la que el programa ha ido creciendo: “Parece que fue ayer pero va a hacer dos años. Hemos ido muy poco a poco, muy humildemente haciéndonos hueco con un proyecto que desde el inicio ha sido de RTVE Play, con nuevos retos, mucha ilusion y un equipazo. La locura y el riesgo siempre son necesarios”.

Nuevo plató: una gran plaza de barrio Con su llegada al prime time de La 1, ‘Al cielo con ella’ no renuncia a sus señas de identidad: un estilo propio, una mirada contemporánea y la capacidad de convertir cada entrega en una fiesta. Para esta nueva etapa, ‘Al cielo con ella’ convierte su plató en una gran plaza de barrio. Verbena, orquesta, luces y ese punto de que nunca sabes muy bien qué va a pasar. Por ahí desfilarán cada semana algunas de las figuras más relevantes del cine, la literatura, la televisión, el deporte y lo que se ponga por delante. Un espacio donde las entrevistas conviven con actuaciones musicales, humor y momentos imprevisibles, en un formato que mantiene su esencia, cercano, ácido y un poco gamberro. El programa tiene un equipo de colaboradores y colaboradoras formado por Ana Morgade, Toni Acosta, Lamine Thior, Clara Ingold, Laura del Val y Rubén Avilés, entre otros. Se suma a este plantel Carmina Barrios, como novedad de esta nueva etapa. Henar Álvarez, muy ilusionada ante su estreno en La 1

Una mujer al frente del prime time y Shakira como primera invitada Henar Álvarez llega pisando fuerte al prime time, una franja históricamente dominada por hombres. Con humor, con mirada propia y con ganas de agitar un poco las cosas, la presentadora ocupará las noches de los martes a golpe de entretenimiento. Este martes, ‘Al cielo con ella’ y Henar viajan a México para entrevistar en exclusiva a Shakira. La artista colombiana vuelve a RTVE, La Casa de la Música, que ya escogió para cerrar el año la pasada Nochevieja con una actuación desde el teatro Hard Rock Live de Miami. Junto a ella, dos invitados de lujo para completar el primer programa en La 1: Rossy de Palma y Sergio Dalma. Henar Álvarez, en su nuevo plató

Éxito de audiencia en todas sus etapas ‘Al cielo con ella’ inició su andadura en RTVE Play, donde se convirtió en el mejor estreno original de la plataforma. Posteriormente dio el salto a La 2, donde confirmó su crecimiento y consolidó una audiencia fiel. En marzó logró una media de audiencia del 3,4% de cuota y 406.000 seguidores, su mayor registro mensual histórico en espectadores. Destacan registros como el que consiguió el 8 de marzo (4% y 507.000) o el récord del programa del pasado 12 de octubre (5,2% y 557.000). Es además uno de los programas con más viralidad de RTVE. Desde su estreno acumula un impacto total de 378 millones de visualizaciones en redes sociales, consolidándose como uno de los formatos con mayor rendimiento digital de RTVE. Esto refleja la capacidad del programa para generar conversación y alcance digital, con un promedio superior a los 20 millones de visualizaciones mensuales en redes sociales desde su lanzamiento.