Horario y dónde ver ‘Al cielo con ella’, el late show de Henar Álvarez que aterriza en La 1 con Shakira como gran invitada

La cuenta atrás ha terminado. Esta noche, Al cielo con ella da el gran salto a La 1 por todo lo alto, con una exclusiva que marca un antes y un después: Shakira concede a Henar Álvarez su primera entrevista en televisión.

La presentadora entra en prime time pisando fuerte en un late show cargado de humor, mirada propia, entrevistas y actuaciones que sacudirán la noche del martes. Si no quieres perdértelo, esto es todo lo que necesitas saber para disfrutar del estreno después de ‘La Revuelta’.

Shakira, Rossy de Palma y Sergio Dalma, primeros invitados confirmados Los primeros invitados confirmados han sido la cantante colombiana Shakira, considerada una de las artistas más influyentes, la artista Rossy de Palma y el cantante Sergio Dalma. Shakira concede en exclusiva su primera entrevista en televisión nacional. Tras su exitosa trayectoria durante más de 30 años con hits como Hips Don’t Lie o BZRP Music Session #53, actualmente está en plena gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. No faltará a la cita Rossy de Palma, la conocida “chica Almodóvar” saltó a la fama gracias a su actuación en películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Kika o La flor de mi secreto. La artista polifacética ha destacado también en la moda, rompiendo todos los cánones establecidos. El tercer invitado será Sergio Dalma, cantante español con treinta y seis años de carrera que tanto nos ha hecho cantar en las pistas de baile con míticas canciones como Yo No Te Pido la Luna o Bailar Pegados. Al cielo con ella Al cielo con ella - Shakira, Rossy de Palma y Sergio Dalma: los invitados de Henar en La 1 Henar Álvarez da al salto a La 1 con su 'Al cielo con ella'. Este martes después de La Revuelta se estrena por todo lo alto con Shakira, Rossy de P... Ver ahora

Al cielo con ella mantiene la esencia gamberra y transgresora Henar Álvarez se sentará en su mítico trono de reina para conversar sin filtros con los grandes invitados de la noche, con ese tono cercano y cómplice que tanto caracteriza a la presentadora. Esta noche, no faltarán las reflexiones, las confesiones, el humor y los giros inesperados de guion. La presentadora llega al prime time con ganas de agitarlo todo, en un plató que conserva la esencia de una plaza de barrio, donde la música y el jaleo estarán presentes en todo momento. Henar Álvarez seguirá contando con su destacada plantilla de colaboradores y colaboradoras que nunca fallan: Ana Morgade, Toni Acosta, Lamine Thior, Clara Ingold, Laura del Val y Rubén Avilés, entre otros. Además, se sumará Carmina Barrios, como novedad de esta nueva etapa.