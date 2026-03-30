'Al cielo con ella' conquista RTVE Play con su canal temático 24 horas: humor, entrevistas y cero filtros

RTVE Play sigue ampliando su oferta con el lanzamiento de un canal temático dedicado al programa de entretenimiento Al cielo con ella, el late show de Henar Álvarez que ha conquistado a la audiencia con su estilo único y su mirada fresca sobre la actualidad, el entretenimiento y la cultura.

Coincidiendo con su salto al prime time de La 1, la plataforma reúne en un solo espacio todos los programas emitidos hasta ahora, permitiendo a los espectadores redescubrir entrevistas a personajes icónicos de nuestro país.

Por el plató ya han pasado nombres tan destacados como Ana Belén, Alba Flores o Andreu Buenafuente, además de perfiles muy diversos como la periodista Almudena Ariza, Rosa María Calaf, la atleta Ana Peleteiro, el cómico Dani Rovira o presentadores como José Mota, Paula Vázquez, Luján Argüelles o la influencer Laura Escanes… Todos se han dejado llevar en conversaciones tan imprevisibles como divertidas. Momentos que mezclan humor, reflexión y mucha personalidad, y que ahora se pueden ver de forma continua en el nuevo canal temático de RTVE Play.

Un universo irreverente que no se parece a nada Al cielo con ella no es un programa de entrevistas al uso. Es un espacio gamberro, irreverente y transgresor, donde el humor y la mirada crítica van siempre de la mano. Henar Álvarez se sienta en su trono para conversar sin filtros con sus invitados, en un tono cercano, cómplice y casi siempre inesperado. Aquí caben desde confesiones personales hasta reflexiones sociales, pasando por momentos incómodos, risas inesperadas o giros que rompen cualquier guion. Esa mezcla es precisamente la que ha convertido al programa en uno de los formatos más reconocibles de RTVE Play. El canal temático permite sumergirse de lleno en el programa: una sucesión de entrevistas, secciones y momentos que capturan la esencia de Al cielo con ella y su capacidad para sorprender en cada entrega. 00.46 min Al cielo con ella: el martes 7 de abril, en La 1 y RTVE Play

El mejor momento para engancharse El lanzamiento de este canal llega en un momento clave: el salto de Al cielo con ellaa La 1, donde arrancará nueva etapa con invitados de primer nivel, como la esperada entrevista a Shakira donde cuenta sus planes de futuro con su nuevo estadio, entre otras cosas. Mientras el formato crece en abierto, RTVE Play se consolida como el lugar donde disfrutarlo sin límites. Un espacio para maratonear, descubrir entrevistas pasadas y entender por qué este programa ha conectado con una nueva generación de espectadores. Con esta apuesta, RTVE Play refuerza su estrategia de canales temáticos, creando experiencias de consumo más dinámicas y adaptadas a los nuevos hábitos: contenidos disponibles siempre, accesibles y pensados para disfrutar sin buscar. Porque si algo define a Al cielo con ella es su capacidad para enganchar. Y ahora, en RTVE Play, no hay excusa para dejar de verlo. Henar Álvarez, en 'Al cielo con ella' RTVE