"Bienvenida a la familia Flores": Henar Álvarez recibe a Lolita entre risas y emoción en Al cielo con ella

Dos meses después de que Alba Flores sorprendiera a Henar Álvarez declarándose en pleno plató de Al cielo con ella, este fin de semana ha sido su tía, Lolita, la que ha dado un paso más y ha recibido oficialmente a la presentadora "en la familia".

"¿Qué tal, sobrina?", le ha soltado nada más verla, desatando las risas del público. Lolita ha confesado que no ha hablado del tema con Alba porque está volcada en la promoción de su documental, pero no ha tenido dudas: "La vi muy por la labor. Pues bienvenida a la familia Flores". Henar, entre risas, no daba crédito, mientras Lolita remataba con su habitual naturalidad: "Los Flores somos así de directos, chica, ¿para qué perder el tiempo?".

Lolita Flores, condecorada con la Medalla de Alfonso X Tal y como ha recordado Henar Álvarez al presentarla, Lolita ha hecho televisión, cine, teatro y música, y lo ha hecho todo bien. Una trayectoria extensa y diversa que este año ha sido reconocida con la Medalla de Alfonso X el Sabio, una distinción que la artista ha recibido con emoción. "Nunca imaginé que me pudieran dar una condecoración tan inmensa", ha confesado, reivindicando además la figura del monarca del siglo XIII por haber sabido unir culturas distintas. "Eso es algo que ahora mismo nos hace mucha falta". El tono se ha vuelto más serio al hablar de su relación con la industria musical en España. Lolita ha recordado que llegó a decir públicamente que no quería cantar más aquí porque sentía que le habían dado la espalda. "Según ellos no vendía discos, aunque llenaba conciertos. No era suficiente", ha explicado. Desde entonces ha priorizado su trabajo en televisión, teatro y cine, sin descartar que algún día, quizá al pensar en retirarse, vuelva a subirse a los escenarios en España.

'Flores para Antonio': "Es abrir la herida otra vez" Uno de los momentos más emotivos ha llegado al hablar de Flores para Antonio, el documental dirigido por Alba Flores y nominado a los 40ª Premios Goya. Lolita ha reconocido que solo lo ha visto una vez y que no piensa volver a hacerlo. "Es abrir la herida otra vez de par en par", ha confesado con sinceridad. La artista ha recordado lo duro que fue aquel momento para la familia, especialmente para Alba, que tenía solo nueve años cuando perdió a su padre, poco después del fallecimiento de su abuela. "Yo le vi cambiar la mirada", ha contado emocionada. Sin embargo, el pasado septiembre, al volver a ver el documental en San Sebastián, Lolita sintió algo distinto: "Le dije: 'mi vida, vuelves a tener la mirada de antes, ese brillo y esa alegría'. Ella se ha reencontrado con su padre… y consigo misma".