La confesión de Alba Flores sobre Lolita y Rosario: "En mi casa siempre se ha dicho"

Antonio Flores fue uno de los músicos más destacados de su generación. El madrileño pertenecía a una de las sagas artísticas más influyentes del país: los Flores, integrada por Lola Flores y Antonio "El Pescaílla", sus padres, y por sus hermanas, Lolita y Rosario. La vida del artista dio un giro el 27 de octubre de 1986 con el nacimiento de su única hija, Alba. Flores dejó un legado musical imprescindible, con temas como "No dudaría", "Siete vidas", "Cuerpo de mujer" o "Arriba los corazones", pero hay una canción especialmente vinculada a Alba: la que su padre compuso para ella y que, desde entonces, muchos padres y madres han hecho suya para dedicársela a sus hijos.

La vida de la familia Flores dio un vuelco en 1995. A mediados de mayo, España se despedía de Lola Flores, la Faraona, fallecida en su residencia de El Lerele a causa de un cáncer. Antonio, que mantenía con ella un vínculo especialmente estrecho, falleció 14 días después. Su hija Alba no pudo despedirse de él entonces y, tres décadas más tarde, asegura haber cerrado ese duelo a través del documental que acaba de estrenar sobre su padre, Flores para Antonio.

"Hay un momento que cuento ahí en el documental, como que hicieron ese día conmigo y que no me llevaron al funeral. Así que yo no me pude despedir. De alguna manera el documental es mi despedida, pero de pequeña no pude porque mi familia decidió llevarme lejos. La prensa en aquel momento fue una locura y yo me he peleado durante toda mi infancia y adolescencia mucho con eso. Ahora que ya soy más adulta lo entiendo, porque creo que era una sobreexposición tan fuerte que creo que el trauma habría sido peor", ha explicado la actriz a Henar Álvarez en Al cielo con ella.

¿Cuál es la canción favorita de Alba de Antonio Flores? Cualquier persona pensaría que la canción favorita de Alba Flores de su padre es "Alba", ya que la compuso para ella. Lo que muchos no saben es que no es la única que Antonio escribió para su hija. Existe una canción que compuso el artista y que está incluida en un disco de su hermana Rosario. "De alguna manera es como que "Alba" es una canción más pública, que todo el mundo sabe qué me la hizo a mí y que la canta tanta gente a sus hijas. "La estrella" era la canción que yo sabía que también había compuesto para mí, pero lo sabía en privado. Siempre he tenido una conexión más íntima con ella", ha confesado Alba.

¿Tiene la familia Flores un grupo de WhatsApp? Como en cualquier familia, los grupos de WhatsApp también forman parte del día a día de los Flores. Por eso, Henar Álvarez no ha dudado en preguntarle a Alba si en su casa los utilizaban. "Tenemos varios; los hay generacionales. Está el de mis primos, que se llama Hermanos primos, aunque no lo usamos mucho. Luego está el grupo de la familia, que se llama Familia, y ese sí lo usamos bastante todos los días", ha explicado la actriz. Las pequeñas curiosidades sobre los Flores no quedaron ahí. La presentadora de Al cielo con ella ha ido un paso más allá y ha pedido a Alba que se mojara y dijera quién canta mejor en su familia. La actriz no se ha cortado y ha respondido con claridad, apelando incluso al consenso familiar: "En mi casa siempre se ha dicho que la que canta mejor es mi tía Lolita, pero la más animal de directo y de escenario es mi tía Rosario". En diciembre del año pasado, Rosario se convirtió en la estrella de uno de los especiales navideños de RTVE. La artista, que acababa de estrenar nuevo álbum Te lo digo todo y no te digo ná, compartió escenario con rumbas, baladas, blues, pop, reggae, flamenco, y mucha personalidad, con colaboraciones, entre la que destaca la de su hermana Lolita. Especiales de Navidad Especial Navidad - Rosario. De ley Rosario es la estrella de uno de los especiales navideños de RTVE. La artista, que acaba de estrenar nuevo álbum ‘Te lo digo todo y no te digo ná’.... Ver ahora