Hovik Keuchkerian en 'Al cielo con ella': “No creo que me quede mucho siendo actor”

Actor, cómico, exboxeador y espíritu indomable. Así ha presentado Henar Álvarez a Hovik Keuchkerian en Al cielo con ella. El encuentro ha arrancado con una carcajada colectiva al recordar una anécdota radiofónica de hace años, cuando Henar le dijo que tenía "cara de comer el coño con hambre".

"En ese segundo y medio antes de morir, cuando se te pasa la vida por delante, yo creo que se me va a pasar Henar diciendome eso", ha bromeado él, dejando claro desde el primer minuto que la entrevista no iba a ser precisamente convencional.

La pasión como motor de vida Más allá del humor, Hovik ha dejado una de las reflexiones más contundentes al hablar de su relación con la interpretación. "No era parte del plan", ha dicho sobre su paso del boxeo a la comedia y, después, a la actuación. Para él, todo se rige por una norma innegociable: la pasión. "Si pierdo la pasión por algo, no hay vuelta atrás. Tiene fecha de caducidad". Esa misma idea es la que le ha llevado a confesar que no sabe cuánto tiempo más seguirá siendo actor. Aunque sigue disfrutando del escenario y del teatro, el audiovisual le resulta cada vez más agotador. "Se está convirtiendo en una máquina de hacer churros, de cumplir fechas y entregar trabajos sin cuidar las cosas como deberían cuidarse", ha explicado. "No sé cuándo, porque tengo compromisos, pero ya te digo yo que no tardaré mucho. Esto se acaba". La Revuelta | ¿Cuándo y cómo se conocieron Hovik Keuchkerian y David Broncano? CARLOS VILLANUEVA / MARÍA G. FRUTOS

Sin representante, sin gatos y sin ganas de agradar a todo el mundo Otro de los momentos más llamativos ha llegado al hablar de su forma de moverse en la industria. Hovik ha explicado que actualmente no tiene representante —ni gatos, pese a lo que el equipo de guionistas había indagado sobre él— y que gestiona su carrera de forma totalmente personal. "Me gusta hablar por mí y por mi nombre", ha confesado, dejando claro que no va a photocalls, eventos ni compromisos que no estén estrictamente relacionados con su trabajo. También ha defendido sin complejos la negociación directa. "Nos han educado para pensar que hablar de dinero está feo, pero si no hablo de dinero no sabemos ni lo que tú crees que valgo ni lo que creo yo", ha sentenciado. Con un padre armenio comerciante y una madre navarra "guerrera", Hovik ha dejado claro que no le incomoda discutir con vehemencia cuando cree en algo. "Hay que tenerlos cuadrados para discutir contigo, tambien te digo", le ha soltado Henar entre risas.