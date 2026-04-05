Así nos conquistó Henar Álvarez: los mejores momentos de ‘Al cielo con ella’, el late show que da el salto a La 1

El late show Al cielo con ella de Henar Álvarez, llega pisando fuerte a La 1 el próximo martes 7 de abril después de ‘La Revuelta’ con la entrevista exclusiva de Shakira. Por el plató, ya han pasado grandes estrellas del cine, la literatura, la televisión o el deporte como Alba Flores, Paula Vázquez, Ana Peleteiro o el cómico Dani Rovira.

Si ya eres fan de la presentadora más gamberra de la televisión, tienes disponibles todos los programas de Al cielo con ella gratis en RTVE Play, así como una selección de los momentos más destacados del programa. ¡Aquí te dejamos algunos de ellos!

Nacho Duato y su alegato a la vejez como símbolo de sabiduría El coreógrafo Nacho Duato repasa una vida sobre los escenarios internacionales. Durante la entrevista, reflexiona sobre el “ayuno intelectual” de la sociedad actual y reivindica la arruga y la vejez como símbolos de sabiduría, asegurando que ahora dice lo que piensa sin ningún tipo de filtro. 20.23 min Nacho Duato: "Me he encaprichado, pero nunca enamorado"

La actuación de Judeline que hipnotiza al plató Por el plató, también han pasado grandes voces como Judeline, que conquista al público de Al cielo con ella con su reconocible voz, interpretando la canción de “Com Você”. 04.00 min Judeline interpreta "Com você"

Eduardo Casanova denuncia la exclusión de las personas que sufren VIH Eduardo Casanova, actor conocido por su papel en la serie Aída, revive el personaje de Fidel después de once años. En su último proyecto como director, ha querido denunciar el ostracismo que aún sufren las personas con VIH. 16.18 min Eduardo Casanova, tras su salida de 'Aída': "¿Y ahora qué hago?"

La reivindicación de Dani Rovira tras años siendo vegano La reflexión de David Rovira tras su experiencia de años siendo vegano se ha convertido en uno de los momentos más virales de Al cielo con ella. En ella, muestra su frustración por tener que dar constantes explicaciones cada vez que tiene que pedir algo tan simple como un “café con leche”. ¡Revive el momento! 20.33 min La reivindicación de Dani Rovira tras años siendo vegano

Un funeral se convierte en una fiesta para dar el salto a La 1 El funeral más surrealista que ha vivido la televisión. Henar Álvarez celebra una gran despedida para dar el salto a La 1 arrancando en un funeral y terminando en un fiestón por todo lo alto. 03.42 min ¡A La 1 con ella!

Nuevo canal de ‘Al cielo con ella’ en RTVE Play RTVE Play lanza el canal temático Al cielo con ella. Los fans de Henar Álvarez podrán disfrutar de sus mejores entrevistas y los programas más vistos en streaming en este nuevo canal ininterrumpido durante 24 horas. Además, la plataforma gratuita de RTVE tiene disponibles todos los programas de Al cielo con ella, así como una selección de los momentos más destacados de Henar Álvarez, invitados, actuaciones y colaboradores.