'Día de caza', Rossy de Palma, Blanca Portillo y Carmen Machi se lían a tiros en el Festival de Málaga

Rossy de Palma es una de las protagonistas de este 29 Festival de Málaga donde ha recogido el premio Málaga-Sur de manos de su hija, Luna García, y en presencia de Carmen Machi y Blanca Portillo.

"Todos somos artistas. Un biznaguero es un artista, un espetero también lo es. Cualquier persona que pone amor en lo que hace cada día está creando", ha declarado la actriz al recibir el galardón, que ha dedicado a sus padres.

Rossy de Palma ha recibido el Premio Málaga-Sur del 29 Festival de Málaga Europa Press/Festival de Málaga 69

Una versión de ‘La caza’, de Carlos Saura Día de caza, es una actualización del clásico La caza (1966), de Carlos Saura, que dirige Pedro Aguilera (Demonios tus ojos, Naufragio) Y que protagonizan Rossy de Palma, Carmen Machi, Blanca Portillo y Zoé Arnao. Cuenta la historia de Blanca, Rosa y Carmen, tres amigas de mediana edad que, tras mucho tiempo sin coincidir, quedan junto con Diana, la joven y taciturna sobrina de Rosa, para ir a cazar a un coto de caza que Blanca heredó de su tío José. Entre risas comparten los complicados momentos por los que están pasando en sus vidas. El calor, insoportable, asfixiante, y las conversaciones sobre temas del pasado van subiendo de tono hasta acabar enfrentando a las mujeres. “Es una historia muy actual –nos confiesa Rossy-, porque de un año a esta parte, ha aumentado la violencia en todo el mundo, pero también la hipocresía, el cinismo. Es verdad que los malos siempre han hecho trampa, que sus victorias no son legítimas, pero cuando rascas y te das cuenta de lo que hay detrás ves que lo que vivimos hoy en día es demencial”. Rossy añade que: “esta versión es completamente diferente de la original. Me encanta que se haya hecho con personajes femeninos y creo que deberíamos hacer más cosas así, con mujeres poderosas. Fotograma de 'Día de caza'

Un reparto estupendo Blanca Portillo es Blanca: “Las cuatro protagonistas esconden cosas, como me imagino que todos escondemos. Blanca es una mujer que ha pasado por mejores momentos, que tiene sus ambiciones y sus frustraciones. Creo que las tres tienen un lado oscuro que tiene que ver con el poder, con la ambición, con el ser a través del otro, de dominar al otro. Hay muchísimas mujeres así, me temo”. Uno de los elementos nuevos es un dron que parece vigilar constantemente a las protagonistas: “Es una especie de visión desde el aire, casi como si fuera la visión del espectador o un ojo que todo lo ve, que también es algo muy de nuestro tiempo. Es como si el mundo observara a esas cuatro mujeres. Es una cosa metafórica y muy interesante”. Carmen Machi es Carmen, otra aristócrata venida a menos que tiene problemas con el alcohol: “Ninguna de las tres está en su mejor momento –nos confiesa la actriz-. Se separaron, no pueden mantener su tren de vida… y ella se ha refugiado en el alcohol”. “Creo que tanto Blanca como Carmen –añade Machi-, están en un momento de la vida en el que, para poder avanzar, necesitan el apoyo de las otras. Están en un momento tan límite que pueden estallar cuando menos te lo esperas. Para mí ese dron también simboliza que, vayas donde vayas no tienes escapatoria. Que tarde o temprano te van a pillar y tendrás que rendir cuentas por las cosas malas que hayas hecho. Me gusta mucho cómo el director ha mostrado el aumento de la tensión de forma paulatina hasta que todo estalla”. Completa el cuarteto de protagonistas la joven Zoé Arnao: “Trabajar con tres actrices tan increíbles ha sido fabuloso –nos confiesa-. He aprovechado para aprender todo lo que he podido de ellas, como si fuera una esponja”. “Mi personaje –añade la joven actriz-, es la sobrina de Rosa. Y aunque también viene de alta cuna, ella se aleja un poco de ese mundo y las mira como por encima del hombro, porque cree que moralmente es mejor que ellas. Pero, en el fondo no está tan lejos de ser como ellas”. Fotograma de 'Día de caza'