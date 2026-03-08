'Día de caza', Rossy de Palma, Blanca Portillo y Carmen Machi se lían a tiros en el Festival de Málaga
- Rossy ha recogido el Premio Málaga por su trayectoria
- También hablamos con Zoé Arnao y con el director, Pedro Aguilera
Rossy de Palma es una de las protagonistas de este 29 Festival de Málaga donde ha recogido el premio Málaga-Sur de manos de su hija, Luna García, y en presencia de Carmen Machi y Blanca Portillo.
"Todos somos artistas. Un biznaguero es un artista, un espetero también lo es. Cualquier persona que pone amor en lo que hace cada día está creando", ha declarado la actriz al recibir el galardón, que ha dedicado a sus padres.
Una versión de ‘La caza’, de Carlos Saura
Día de caza, es una actualización del clásico La caza (1966), de Carlos Saura, que dirige Pedro Aguilera (Demonios tus ojos, Naufragio) Y que protagonizan Rossy de Palma, Carmen Machi, Blanca Portillo y Zoé Arnao.
Cuenta la historia de Blanca, Rosa y Carmen, tres amigas de mediana edad que, tras mucho tiempo sin coincidir, quedan junto con Diana, la joven y taciturna sobrina de Rosa, para ir a cazar a un coto de caza que Blanca heredó de su tío José. Entre risas comparten los complicados momentos por los que están pasando en sus vidas. El calor, insoportable, asfixiante, y las conversaciones sobre temas del pasado van subiendo de tono hasta acabar enfrentando a las mujeres.
“Es una historia muy actual –nos confiesa Rossy-, porque de un año a esta parte, ha aumentado la violencia en todo el mundo, pero también la hipocresía, el cinismo. Es verdad que los malos siempre han hecho trampa, que sus victorias no son legítimas, pero cuando rascas y te das cuenta de lo que hay detrás ves que lo que vivimos hoy en día es demencial”.
Rossy añade que: “esta versión es completamente diferente de la original. Me encanta que se haya hecho con personajes femeninos y creo que deberíamos hacer más cosas así, con mujeres poderosas.
Un reparto estupendo
Blanca Portillo es Blanca: “Las cuatro protagonistas esconden cosas, como me imagino que todos escondemos. Blanca es una mujer que ha pasado por mejores momentos, que tiene sus ambiciones y sus frustraciones. Creo que las tres tienen un lado oscuro que tiene que ver con el poder, con la ambición, con el ser a través del otro, de dominar al otro. Hay muchísimas mujeres así, me temo”.
Uno de los elementos nuevos es un dron que parece vigilar constantemente a las protagonistas: “Es una especie de visión desde el aire, casi como si fuera la visión del espectador o un ojo que todo lo ve, que también es algo muy de nuestro tiempo. Es como si el mundo observara a esas cuatro mujeres. Es una cosa metafórica y muy interesante”.
Carmen Machi es Carmen, otra aristócrata venida a menos que tiene problemas con el alcohol: “Ninguna de las tres está en su mejor momento –nos confiesa la actriz-. Se separaron, no pueden mantener su tren de vida… y ella se ha refugiado en el alcohol”.
“Creo que tanto Blanca como Carmen –añade Machi-, están en un momento de la vida en el que, para poder avanzar, necesitan el apoyo de las otras. Están en un momento tan límite que pueden estallar cuando menos te lo esperas. Para mí ese dron también simboliza que, vayas donde vayas no tienes escapatoria. Que tarde o temprano te van a pillar y tendrás que rendir cuentas por las cosas malas que hayas hecho. Me gusta mucho cómo el director ha mostrado el aumento de la tensión de forma paulatina hasta que todo estalla”.
Completa el cuarteto de protagonistas la joven Zoé Arnao: “Trabajar con tres actrices tan increíbles ha sido fabuloso –nos confiesa-. He aprovechado para aprender todo lo que he podido de ellas, como si fuera una esponja”.
“Mi personaje –añade la joven actriz-, es la sobrina de Rosa. Y aunque también viene de alta cuna, ella se aleja un poco de ese mundo y las mira como por encima del hombro, porque cree que moralmente es mejor que ellas. Pero, en el fondo no está tan lejos de ser como ellas”.
“Rehacer ‘La caza’ ha sido ‘Canibalismo cinematográfico’”
Preguntamos a Pedro Aguilera (Demonios tus ojos, La influencia), por qué ha querido hacer una versión de un clásico como La caza. ”Para mí era un juego, un desafío. Me gusta trabajar con el tema de los procesos de trabajo para llegar a imágenes nuevas. Y después de hacer tres películas con guiones propios quería hacer una adaptación libre, un remake. Los grandes directores de cine, como Scorsese, de Palma, Herzog, lo han hecho y no pasa nada. No sé porque no lo hacemos más en el cine español”.
“Yo lo llamo ‘canibalismo cinematográfico’ –continúa-. Me he comido la película de Sarah y la he faltado al respeto desde el primer minuto. Transcribí el guion, cambié el año del 66 al 2024, y cambié de género a las protagonistas. Y me di cuenta de cómo el texto sigue siendo muy vigente. Estamos hablando una película sobre actitudes de abuso, de poder, de rencor, de cinismo, de cómo te enfrentas a la violencia en la vida diaria… Ahí estaba el juego, en si era viable que esas mujeres actúen de esa forma hoy en día”.
“En cuanto al dron y al papel que juegan los dispositivos electrónicos en la película, Pedro Aguilera nos comenta: “Para mí es fundamental el papel que juegan los dispositivos en nuestra vida diaria. La película de Saura era muy terrenal, muy cercana al suelo, muy física. Y yo quería que la mía fuese menos material. Por eso asocié lo femenino a volar, a esa elevación. Si te fijas en cómo está rodada la película, la cámara no está arriba, sino que se eleva y lo ves todo como si fuera un mapa, una maqueta con muñequitos. Para mí eso también tiene que ver con cómo vemos ahora las guerras como la de gaza. Como si esa finca fuera un campo de batalla”.
“Además, ese dron tiene que ver con el tema de la corrupción y las escuchas de casos como el del comisario Villarejo. Dicen que en Gaza la gente no puede dormir, no por las bombas, sino por los drones que los sobrevuelan a todas horas”.
“En cuanto al estupendo casting, Pedro Aguilera nos comenta. Tuve muy claro desde el principio que tenían que ser ellas y la prueba es que los personajes llevan sus nombres. Y luego me las empecé a imaginar vestidas de cazadoras, pegando tiros por la dehesa extremeña, y la idea me sedujo porque me parecía que podía ser muy divertido, ya que al principio iba a ser una historia más satírica. Aunque al final nos hemos decantado por ese tono tan seco”.