Henar Álvarez visibiliza la carga de las madres divorciadas en ‘Al cielo con ella’: "Sale más a cuento pagar que discutir"

Después de un aterrizaje apoteósico en La 1, Henar Álvarez regresa por todo lo alto con el nuevo programa de Al cielo con ella. En esta ocasión y tras su viral entrevista a Shakira, la presentadora recibió a Jesús Vázquez, Miriam Díaz Aroca y Danna para hablar de sus trayectorias profesionales, próximos proyectos y un sinfín de anécdotas personales que quedaron para el archivo de RTVE.

Pero antes, Álvarez no desaprovechó la ocasión de emplear el espacio inicial de la emisión para mostrar su irreverente humor a una causa concreta. ¿La de esta semana? Todos aquellos hombres que, lejos de pagar la pensión que les corresponde a sus hijos, alardean de que hacerlo es "opcional" y que muchas veces, el dinero entregado a sus ex "no se destina a su descendencia".

"Estás más desconectado que el móvil de Mazón" Quería yo hablaros de una cosita. Resulta que en España hay más de 800.000 hombres que han decidido que pagar la pensión alimenticia de sus hijos es opcional. ¿Sabes lo que no es opcional? Que el niño no tenga pañales, porque si no se va a tener que cagar en tus putísimos muertos. Es que además la excusa suele ser la misma. La de que su ex les quiere arruinar. Pero vamos a ver, ¿arruinarte por pedirte que contribuyas con la vida de tu hijo? Cariño, si pensabas que no ibas a poder mantenerle, igual la semillita la tenías que haber plantado en el papel higiénico. ¿Me entiendes? Claro. Muchos de ellos no pagan ni 200 euros y los tienes que escuchar decir una y otra vez que el dinero su ex se lo está gastando en ella, en hacerse la manicura, en irse de vacaciones, en hacerse la permanente… Pero vamos a ver, ¿tú sabes lo que cuesta todo eso? ¿Tú crees que tu ex, con esa miseria que le das, podría sufragar todas estas cosas que estás diciendo? Mi vida, usted está más desconectado que el móvil de Mazón en una comida. Oye, que yo entiendo que te dé muchísima rabia que tu ex quiera ir a la peluquería todas las semanas a ponerse guapa, básicamente tú no puedes porque estás calvo, pero eso no significa que tú lo estés pagando. Lo racanean todo, hasta la última peseta. ¡Y son sus hijos! Lo peor de todo es que tienes que ver cómo se casan con otra persona, crean otra familia, tienen otros hijos… Que está genial, pero dices, a esos hijos… ¡no les falta de nada! De repente es como colegio privado, un montón de extraescolares, clases de hípica... Y el mío no se puede encariñar con el hámster por si tenemos que comérnoslo. Es broma, el niño jamás se comería a una rata porque le recordaría a su padre.