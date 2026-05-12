Pepa Bueno, entrevistada en 'Al cielo con ella': "Las adolescentes rebeldes dan mujeres estupendas"

Pepa Bueno esperaba mucho show en su visita al plató de Al cielo con ella y Henar Álvarez ha cumplido. "Me ha encantado eso de que te recojan las bragas", ha comentado la veterana periodista, que miraba con cierto recelo a la presentadora. Las dos se conocen desde hace años, cuando coincidieron en la Cadena SER. Ya en esa época Henar Álvarez tenía mucho desparpajo y apuntaba maneras. "Tú tienes muchísimo talento", le llegó a decir Pepa Bueno. Y vaya que si lo tiene.

Lo que la presentadora de la segunda edición del Telediario no lleva bien es ser el centro de atención. Lleva años al pie de la noticia y, por el momento, la profesión no la ha agotado. "El periodismo es lo que más me gusta... Me sigue importando la vida de los demás", sostiene. Con la explosión de las redes sociales se corre el riesgo de que los reporteros pierdan el foco de su labor, algo que de momento no le ha pasado: "Hay un punto en el que si te haces muchos selfies, pierdes el sentido de a qué te dedicas".

Ella, como muchos otros compañeros, siempre tuvo claro que el periodismo era lo suyo. En su familia esa chispa nunca había brotado, así que se sentía un poco "extraterrestre" cuando se propuso enfocar su vida laboral hacia ese camino. Recuerda incluso que practicaba sus intervenciones con un cepillo en sus manos. Y sí: fue una chica inconformista. "He sido bastante rebeldona", admite. Frente a los gustos musicales de sus hermanas, que tiraban más por los cantautores, ella optó por el punky.

Bueno defiende "hacer información a la altura de los ojos" La desafección que siente la ciudadanía a nivel social, político y periodístico es un hecho. Pero, ¿tiene cura? "Tenemos que mirarnos a ver qué hemos hecho mal", reflexiona Pepa Bueno. Bajo su punto de vista, los periodistas han pecado de mirar al público por encima del "púlpito" y anima a "hacer información a la altura de los ojos". Y claro, ha incidido en que no todo el mundo se dedica a lo mismo. "Hay una bolsa enorme en la que nos meten a todos: periodistas, influencers, una señora o señor que opina en un medio de comunicación...", y claro, no todo vale. Recalca, además, dos aspectos que deberían primar dentro de la profesión: lo cara que es de hacer y la honestidad, que debe llenarlo todo. "Me puedo equivocar, pero no voy a engañarte", resalta. Pepa Bueno anima a "hacer información a la altura de los ojos". RTVE En medio de acontecimientos históricos como el del hantavirus, la información llega en ocasiones a través del teléfono móvil, algo que a Henar Álvarez la trae de cabeza. Pepa Bueno admite que sí, que a veces lo recibimos puede ser calificado de "basura", pero que para esto está la ciencia y la voluntad de los periodistas por buscar la verdad. "Si no lo hacemos, ¿por qué van a poner el telediario?", se pregunta.