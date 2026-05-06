Isabel Gemio sobre su reemplazo en ‘Sorpresa, Sorpresa’: “Nunca sabré si influyó que me quedase embarazada, me dolió muchísimo”

Isabel Gemio ha sido una referente de la radio y la televisión en el periodismo español. La comunicadora se ha sentado en el sofá de Henar Álvarez para ahondar en su trayectoria profesional y personal durante su etapa en programas de gran éxito nacional como ‘Sorpresa, Sorpresa’ o ‘Lo que necesitas es amor’, unos años que recuerda con cariño: “Al final, todos me hicieron aprender”; sin embargo, no evita hablar de los errores que se cometieron y del daño que sufrió tras su sustitución en ‘Sorpresa, Sorpresa’

Ahora, Gemio ha vuelto a su gran pasión, la radio, por ello presenta en ‘Al cielo con ella’ su magacín nocturno de RNE ‘El último tren’. “No imaginé que volvería a la noche, pero me gusta tanto”, reconoce la periodista. “El oyente está con otro espíritu, más abierto, más tranquilo, y se pueden contar historias”. “Es lo que me pide mi mente y mi corazón”, admite la periodista.