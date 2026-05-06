Isabel Gemio sobre su reemplazo en ‘Sorpresa, Sorpresa’: “Nunca sabré si influyó que me quedase embarazada, me dolió muchísimo”
- La referente del periodismo nos habla sobre su vida personal y profesional durante su etapa televisiva en los 90
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Isabel Gemio ha sido una referente de la radio y la televisión en el periodismo español. La comunicadora se ha sentado en el sofá de Henar Álvarez para ahondar en su trayectoria profesional y personal durante su etapa en programas de gran éxito nacional como ‘Sorpresa, Sorpresa’ o ‘Lo que necesitas es amor’, unos años que recuerda con cariño: “Al final, todos me hicieron aprender”; sin embargo, no evita hablar de los errores que se cometieron y del daño que sufrió tras su sustitución en ‘Sorpresa, Sorpresa’
Ahora, Gemio ha vuelto a su gran pasión, la radio, por ello presenta en ‘Al cielo con ella’ su magacín nocturno de RNE ‘El último tren’. “No imaginé que volvería a la noche, pero me gusta tanto”, reconoce la periodista. “El oyente está con otro espíritu, más abierto, más tranquilo, y se pueden contar historias”. “Es lo que me pide mi mente y mi corazón”, admite la periodista.
¿Influyó la maternidad de Isabel Gemio en su reemplazo?
Al abordar el tema sobre el fin de su etapa en ‘Sorpresa Sorpresa’, Gemio recuerda el momento que fue reemplazada, justo después de su embarazo: “No me sustituyó por el embarazo, fue mucho peor”. La presentadora asegura que estaba dispuesta a continuar: “Yo tenía un contrato de muchos meses todavía por delante, cuando deciden continuar con ‘Sorpresa, Sorpresa’, yo me quedo embarazada, digo que estoy embarazada y cuando iban a volver, acababa de dar a luz”. “Hubiera podido volver perfectamente al programa, pero entonces ya habían decidido cambiar eso”, recalca la referente del periodismo.
Entonces, se cuestiona si influyó la maternidad: “Nunca lo sabré. No te lo dicen Henar, no te lo dicen”. “Ojalá tuviera un valor para decírtelo”, asegura. “Fue uno de las cosas más tristes de mi vida, profesionalmente hablando”, recalca dolida al recordar esa etapa. Es por ello que valora y respeta al público por encima de todo: “El público es más inteligente de lo que muchos creen”.