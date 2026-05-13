Javi Hoyos, sobre el regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh: "Si tiene algún fallo, se lo tenemos que permitir"
- Javi Hoyos defiende a Amaia Montero frente a las críticas tras su regreso a La Oreja de Van Gogh
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Javi Hoyos, el rey de salseo y copresentador de D Corazón ha visitado el programa de Henar Álvarez para repasar algunas de las exclusivas que han marcado su carrera en televisión y redes y, por supuesto, los mejores salseos del mundo celebrity.
Entre tanto, Javi Hoyos ha reflexionado sobre cómo ha cambiado la prensa del corazón en los últimos tiempos: “Hemos pasado del todo vale, a un corazón que proteja un poquito a los famosos, que ellos se sientan partícipe”, sostiene. Además, ha confesado que cuando recibe información delicada sobre alguien que no suele hablar sobre su vida privada, él contacta con la persona: “Generalmente, le escribo un DM por Instagram y espero respuesta”.
Incluso el rey del salseo nos ha contado su propia exclusiva: “Ahora mismo estoy escribiendo un libro que saldrá en otoño, Historia del salseo”, ha anunciado. Un libro que profundiza en el origen del cotilleo y en por qué nos fascina saber sobre las vidas de los demás: “He aprendido que desde la prehistoria nos interesaba la vida de los demás”, añade.
El regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh
Javi Hoyos no se ha perdido el concierto de La Oreja de Van Gogh en Bilbao. Y sobre ello, ha salido en defensa de Amaia Montero tras las numerosas críticas que ha recibido por parte de los medios: “A mí lo que me pasa en el concierto de La Oreja fue que creo que los periodistas tenemos que aprender a que a veces no es necesario que demos nuestra opinión sobre todos los temas”. “Porque tenemos que tener en cuenta que es una persona que ayer mismo nos ha confesado que está en un infierno y que ahora está volviendo a la música”, explica el periodista.
“Evidentemente si en el primer concierto Amaia, después de haber bajado a los infiernos, tiene algún fallo, pues se lo tenemos que permitir. Tenemos que ayudarnos entre nosotros, porque luego cuando pasan cosas nos llevamos todas las manos a la cabeza”, defiende el periodista.
Además, vio las imágenes de Leire Martínez en el concierto de La Oreja de Van Gogh y reconoce que le emocionaron: “Yo quiero mucho a Leire Martínez y me gusta que ahora tenga nombre propio”. “Tiene que estar orgullosa de lo que ha conseguido”, añade. Aunque entienda que llore y se emocione: “Ha sido una ruptura casi como si fuese un matrimonio y de pronto ver a tu ex volver a la música y estar en otro sitio alejado de ellos tiene que ser duro.”