Javi Hoyos, sobre el regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh: "Si tiene algún fallo, se lo tenemos que permitir"

Javi Hoyos, el rey de salseo y copresentador de D Corazón ha visitado el programa de Henar Álvarez para repasar algunas de las exclusivas que han marcado su carrera en televisión y redes y, por supuesto, los mejores salseos del mundo celebrity.

Entre tanto, Javi Hoyos ha reflexionado sobre cómo ha cambiado la prensa del corazón en los últimos tiempos: “Hemos pasado del todo vale, a un corazón que proteja un poquito a los famosos, que ellos se sientan partícipe”, sostiene. Además, ha confesado que cuando recibe información delicada sobre alguien que no suele hablar sobre su vida privada, él contacta con la persona: “Generalmente, le escribo un DM por Instagram y espero respuesta”.

Incluso el rey del salseo nos ha contado su propia exclusiva: “Ahora mismo estoy escribiendo un libro que saldrá en otoño, Historia del salseo”, ha anunciado. Un libro que profundiza en el origen del cotilleo y en por qué nos fascina saber sobre las vidas de los demás: “He aprendido que desde la prehistoria nos interesaba la vida de los demás”, añade.