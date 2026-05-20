Victoria Martín regresa por todo lo alto a 'Al cielo con ella': "Hay mucha gente sin inseguridad que creo que debería tenerla"

Victoria Martín ha vuelto al plató de Al cielo con ella, esta vez junto a Macarena García y Laura Weissmahr, para presentar su nueva serie Se tiene que morir mucha gente y charlar junto a Henar sobre la vida adulta, la salud mental, la amistad entre mujeres y las crisis existenciales. Temas que aborda la nueva serie dirigida por la cómica: "Trata de tres amigas de la infancia que se vuelven a reencontrar y tienen serios problemas de salud mental, identidad y falta de cualquier tipo de conciencia de sí mismas. Yo creo que es la búsqueda de su identidad, porque son personas muy perdidas”, explica la directora.

"Está muy bien comer canapés, pero no te sale trabajo por ir a un evento"

Henar conoce mucho Victoria Martín y sabe que es una persona muy casera y que no le gusta socializar. Por eso, durante la entrevista, la presentadora le pregunta cómo está llevando algo tan exigente como la promoción de la serie. “Estoy ahora mismo, completamente disociada”, expone ante su conocida ansiedad social.

La actriz Macarena García coincide con la cómica: “Estás todo el rato enfrentándote a eso, exponiéndote a tu dificultad. Es verdad que cuando estás interpretando, a mí lo que más me gusta es cuando dicen acción y te metes en otra cabeza, en otro personaje. Justo sientes mucho descanso de todo eso, porque es como todo tu universo, toda tu cabeza, todos tus temas, todas tus inseguridades tienen que desaparecer. En ese momento aparece otra realidad”, reflexiona la actriz.

En una industria donde la presencia social parece casi obligatoria, Henar plantea la dificultad de compaginar la actuación con la ansiedad social. A lo que Laura Weissmahr cree que no es tan necesario socializar y asistir a todos los eventos. “Al principio yo pensaba que sí, que era importante y me estoy dando cuenta de que está muy bien comer canapés, pero no te sale trabajo por ir a un evento”, añade la actriz.

Al cielo con ella Al cielo con ella - Temporada 3 - Programa 7 - Al cielo con Macarena García, Victoria Martín, Laura Weissmahr, Daniel Guzmán y Nuria Marín Henar Álvarez analiza la exaltación de la delgadez extrema y vienen Daniel Guzmán, Victoria Martín, Macarena García, Laura Weissmahr y Nuria Marín. rtve play

Una opinión con la que Victoria Martín se muestra completamente de acuerdo, y añade la importancia de cuestionarse a uno mismo: “Yo creo que hay una parte de inseguridad que creo que hay que tener, porque la gente que se presenta de repente sin ninguna duda… Creo que hay mucha gente sin inseguridad que debería tenerla, de verdad. Hay que hacerse preguntas, dudar muchísimo y escuchar, porque si no creo que es un error total”.