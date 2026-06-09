El demoledor monólogo de Henar Álvarez contra "el olvido" de la salud femenina: "¡No importamos nada!"

La divulgación sobre la salud menstrual ha encontrado en el humor de Henar Álvarez su altavoz más feroz y eficaz. A raíz de la polémica por el descubrimiento de metales pesados en los productos de higiene íntima femenina, la cómica ha arrancado la nueva entrega de Al cielo con ella con un monólogo brillante que mezcla el surrealismo con la denuncia social.

El bloque central de su intervención se centró en visibilizar el sesgo de género que impera en la investigación científica. "Nuestra salud no importa nada", sentenciaba la humorista, argumentando que una contaminación similar en productos masculinos como los supositorios hubiera desatado un escándalo sin precedentes.

"Estoy preocupada con esto" Resulta que se ha descubierto que los tampones llevan hasta 16 metales tóxicos. Pero escucha: arsénico, mercurio, plomo... ¡en el toto! Que digo bueno, pues ahora en lugar de "pezuña de dromedario" lo tendremos que llamar "el tobogán de Estepona". Ahora tengo miedo de tirarme un pedo vaginal y ponerle brackets al ginecólogo. Estoy preocupada con esto. Anda que llevan calcio, magnesio, omega 3... ¡No, no! Yo es que tengo miedo. Creo que me sale más a cuenta fumarme una cajetilla entera de pitis, pero directamente con los labios mayores. Es que no se estudia nuestro cuerpo. ¡Nuestra salud no importa nada! Sería impensable que esto sucediera, por ejemplo, con supositorios y que descubrieran que tienen el culo lleno de plomo. Fíjate cómo se ponen por un dedo, imagínate por la tabla periódica de los elementos.