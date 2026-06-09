El demoledor monólogo de Henar Álvarez contra "el olvido" de la salud femenina: "¡No importamos nada!"
- Kira Miró, Miguel Ríos, Carmina Barrios y Toni Acosta, invitadas esta semana en Al cielo con ella
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La divulgación sobre la salud menstrual ha encontrado en el humor de Henar Álvarez su altavoz más feroz y eficaz. A raíz de la polémica por el descubrimiento de metales pesados en los productos de higiene íntima femenina, la cómica ha arrancado la nueva entrega de Al cielo con ella con un monólogo brillante que mezcla el surrealismo con la denuncia social.
El bloque central de su intervención se centró en visibilizar el sesgo de género que impera en la investigación científica. "Nuestra salud no importa nada", sentenciaba la humorista, argumentando que una contaminación similar en productos masculinos como los supositorios hubiera desatado un escándalo sin precedentes.
"Estoy preocupada con esto"
Resulta que se ha descubierto que los tampones llevan hasta 16 metales tóxicos. Pero escucha: arsénico, mercurio, plomo... ¡en el toto! Que digo bueno, pues ahora en lugar de "pezuña de dromedario" lo tendremos que llamar "el tobogán de Estepona". Ahora tengo miedo de tirarme un pedo vaginal y ponerle brackets al ginecólogo. Estoy preocupada con esto. Anda que llevan calcio, magnesio, omega 3... ¡No, no! Yo es que tengo miedo. Creo que me sale más a cuenta fumarme una cajetilla entera de pitis, pero directamente con los labios mayores.
Es que no se estudia nuestro cuerpo. ¡Nuestra salud no importa nada! Sería impensable que esto sucediera, por ejemplo, con supositorios y que descubrieran que tienen el culo lleno de plomo. Fíjate cómo se ponen por un dedo, imagínate por la tabla periódica de los elementos.
"¿Podéis dejar de echar tóxicos en nuestra comadreja?"
Ni siquiera se han estudiado cuáles son las consecuencias de introducirnos los tampones con estos metales. Cuando lo que sí que se sabe es que nuestra vagina es súperabsorbente. Es que es más efectivo que la B-12.
Lo que sí está estudiado, aunque no por los tampones, es cuáles son las consecuencias que tienen en los seres humanos estar expuestos a altas dosis de estos metales tóxicos. Es preocupante porque tiene algunas consecuencias, como por ejemplo:
- Riesgo de demencia. Digo oye, a lo mejor Mazón llevaba mal puesto el tampón y estamos aquí prejuzgando.
- Puede dañar el hígado, los riñones, el cerebro… Para eso me voy de Erasmus y por lo menos aprendo alemán. Y francés y griego…
- También pueden afectar al desarrollo fetal. Yo os digo una cosa: a mi hijo le pasa algo y me confirman o me entero de que sucede por culpa de los tampones... y te digo que voy a la empresa y el año que viene decoro el árbol de Navidad con las pelotas de todos los empleados. Esto te lo puedo asegurar.
Moraleja: ¿Podéis dejar de echar tóxicos en nuestra comadreja? ¡Bienvenidas y bienvenidos a Al cielo con ella!