Danna, en ‘Al cielo con ella’: "En España encontré mi individualidad como mujer”

Danna no es una persona que revise los mails, de hecho, casi pierde el papel de “Lucrecia” en Élite porque el mensaje se quedó en la carpeta de spam. Y, sin embargo, el destino quiso que hiciera ese papel y conociéramos su brillante talento. El trabajo, la constancia y la versatilidad definen a la actriz y cantante que lleva desde los cuatro años construyendo su futuro. “Me vi en España con un sueño, con una ilusión, a construir una vida nueva, un personaje nuevo y un proyecto que hoy en día me ha dejado la mejor experiencia” así lo ha recordado la cantante internacional al hablar de sus primeros años en España, que hoy siente como su segunda casa.

La artista mexicana ha presentado en Al cielo con ella su nuevo EP “Lucid Dreams”: El primer capítulo de una trilogía que dará forma a su próximo álbum. Incluye varias canciones y uno de los temas nace de un sueño lúcido que tuvo varias veces.