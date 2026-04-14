Danna, en ‘Al cielo con ella’: "En España encontré mi individualidad como mujer”
- La cantante internacional visita Al cielo con ella y confiesa que en España fue su primer encuentro con el feminismo
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Danna no es una persona que revise los mails, de hecho, casi pierde el papel de “Lucrecia” en Élite porque el mensaje se quedó en la carpeta de spam. Y, sin embargo, el destino quiso que hiciera ese papel y conociéramos su brillante talento. El trabajo, la constancia y la versatilidad definen a la actriz y cantante que lleva desde los cuatro años construyendo su futuro. “Me vi en España con un sueño, con una ilusión, a construir una vida nueva, un personaje nuevo y un proyecto que hoy en día me ha dejado la mejor experiencia” así lo ha recordado la cantante internacional al hablar de sus primeros años en España, que hoy siente como su segunda casa.
La artista mexicana ha presentado en Al cielo con ella su nuevo EP “Lucid Dreams”: El primer capítulo de una trilogía que dará forma a su próximo álbum. Incluye varias canciones y uno de los temas nace de un sueño lúcido que tuvo varias veces.
Aitana, Lola Indigo, las chicas de glam: las mujeres que inspiran a Danna
La artista mexicana descubrió en nuestro país la amistad y la inspiración entre mujeres: “Pude tener la oportunidad de llevarme amigas y hermanas a casa, a mi corazón”. Añade que tuvo la oportunidad de hacer cada vez más amigas con compañeras increíbles de la industria: “Con Aitana, que es una mujer que admiro mucho en la industria, con Lola Indigo, con las chicas de glam también, que son mujeres maravillosas”.
Danna lo tiene claro: aquí encontró a un mundo lleno de mujeres a las que admira, que la inspiran y también la construyen. México también ocupa un lugar muy importante para ella, pero fue en España donde se encontró a sí misma: “Y trabajé mucho en mi, en mi individualidad también como mujer”.
La mexicana encontró una verdad muy directa entre la hermandad: "Desde todas mis compañeras en Élite" hasta su primera marcha del 8M. “También aquí creo que fue como mi primer encuentro también al mundo del feminismo, a seguir aprendiendo”, ha añadido la artista internacional.
No te pierdas un nuevo programa de Al cielo con ella cada, martes, tras La Revuelta, en La 1 y RTVE Play. ¿Te lo vas a perder?