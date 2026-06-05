RTVE prepara 'La cena de los idiotas', con Gonzalo Miró

RTVE prepara ‘La cena de los idiotas’, un nuevo programa para el prime time de La 1 en el que Gonzalo Miró reunirá cada semana en torno a una cena a varios comensales muy reconocidos por el público. Juntos abordarán un tema de actualidad o acontecimiento importante e invitarán a la reflexión, creando un espacio cálido y cercano en el que los invitados se olvidarán de las cámaras.

‘La cena de los idiotas’ nace con el fin de demostrar que es posible sentarse a cenar con personas que piensan diferente. ¿De qué hablamos en España cuando dejamos de discutir? La filosofía de este nuevo proyecto parte de una idea sencilla: no es de idiotas -ni de ilusos- pensar que en torno a una cena se puede conversar y debatir sin gritos, aunque seamos diferentes.

Cada cena se convertirá en un "gran evento" ligado a un momento de actualidad. La cena a lo que todo el mundo querría acudir para hablar del tema más candente o del acontecimiento social del momento.

El programa se desarrollará en una casa y la secuencia principal tendrá lugar en un comedor con una gran mesa que será protagonista absoluta de la escenografía. En ella se proyectará el gran archivo audiovisual de TVE, que enriquecerá cada uno de los temas. La cocina también será el escenario de los momentos previos y posteriores a la cena, donde se producirán conversaciones íntimas y paralelas entre Miró y sus invitados.

‘La cena de los idiotas’ es una producción de RTVE en colaboración con Proamagna, productora responsable de la carrera en televisión del futbolista Joaquin Sánchez con programas de éxito como ‘Joaquín el novato’, ‘Joaquín, la penúltima y me voy’ o ‘Emparejados’, y de anteriores formatos en RTVE como ‘En la tuya o en la mía’, ‘Dos parejas y un destino’ o ‘Todos en casa’.