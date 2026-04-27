Henar Álvarez recibe en 'Al cielo con ella' a Karla Sofía Gascón y Martirio

Este martes, la plaza de barrio de Henar Álvarez vuelve a iluminarse y llenarse de música para recibir a dos iconos internacionales como invitadas: Karla Sofía Gascón y Martirio. ‘Al cielo con ella’ estrena sección con el consultorio de Carmina Barrios y vuelve la colaboradora Laura del Val. Además, habrá grandes sorpresas como la visita de Metrika o Jordi Cruz, entre otras celebridades.

La primera invitada es Karla Sofía Gascón, actriz internacional que interpreta a ‘Emilia Pérez’, papel por el que ganó el premio a mejor actriz en Cannes y en los Oscars. La intérprete llega para presentar ‘Trinidad’, un nuevo western español. Mientras tanto, la icónica actriz desarrolla una intensa actividad entre Europa y Latinoamérica que no deja de crecer.

Karla Sofía Gascón

Después llega la leyenda de la música española contemporánea, Martirio. La artista folclórica feminista, punki y libertaria debutó en los 80 con ‘Estoy mala’, mostrando una estética inconfundible y arrancando una carrera artística en constante evolución. Ha sido galardonada con la Medalla de Andalucía, el Premio Nacional de las Músicas Actuales, diversos reconocimientos de la música independiente y nominaciones a los Latin Grammy. La noche del martes, viene a ‘Al cielo con ella’ a hablar sobre su trayectoria y evolución, además de presentar su nueva gira ‘Al sur del tango’.

Metrika, Jordi Cruz y otras grandes estrellas vendrán pisando fuerte al programa y preparadas para conquistar el plató de Henar Álvarez. Además, Carmina Barrios estrena la sección ‘El consultorio de Carmina’ y la cómica Laura del Val regresa para hablar de las amigas especiales, el tema tan comentado en redes sociales sobre Rosalía y Loli Bahía. La noche del martes vendrá cargada de novedades, grandes sorpresas y, sobre todo, mucho humor.

Martirio