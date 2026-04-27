Henar Álvarez recibe en 'Al cielo con ella' a Karla Sofía Gascón y Martirio
- Martes 28 de abril, después de ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
Este martes, la plaza de barrio de Henar Álvarez vuelve a iluminarse y llenarse de música para recibir a dos iconos internacionales como invitadas: Karla Sofía Gascón y Martirio. ‘Al cielo con ella’ estrena sección con el consultorio de Carmina Barrios y vuelve la colaboradora Laura del Val. Además, habrá grandes sorpresas como la visita de Metrika o Jordi Cruz, entre otras celebridades.
La primera invitada es Karla Sofía Gascón, actriz internacional que interpreta a ‘Emilia Pérez’, papel por el que ganó el premio a mejor actriz en Cannes y en los Oscars. La intérprete llega para presentar ‘Trinidad’, un nuevo western español. Mientras tanto, la icónica actriz desarrolla una intensa actividad entre Europa y Latinoamérica que no deja de crecer.
Después llega la leyenda de la música española contemporánea, Martirio. La artista folclórica feminista, punki y libertaria debutó en los 80 con ‘Estoy mala’, mostrando una estética inconfundible y arrancando una carrera artística en constante evolución. Ha sido galardonada con la Medalla de Andalucía, el Premio Nacional de las Músicas Actuales, diversos reconocimientos de la música independiente y nominaciones a los Latin Grammy. La noche del martes, viene a ‘Al cielo con ella’ a hablar sobre su trayectoria y evolución, además de presentar su nueva gira ‘Al sur del tango’.
Metrika, Jordi Cruz y otras grandes estrellas vendrán pisando fuerte al programa y preparadas para conquistar el plató de Henar Álvarez. Además, Carmina Barrios estrena la sección ‘El consultorio de Carmina’ y la cómica Laura del Val regresa para hablar de las amigas especiales, el tema tan comentado en redes sociales sobre Rosalía y Loli Bahía. La noche del martes vendrá cargada de novedades, grandes sorpresas y, sobre todo, mucho humor.
De RTVE Play al prime time de La 1
‘Al cielo con ella’ es una coproducción de RTVE con Producciones del Barrio que inició su andadura en RTVE Play, donde se convirtió en el mejor estreno original de la plataforma. Posteriormente dio el salto a La 2, donde confirmó su crecimiento y consolidó una audiencia fiel.
Ahora, el programa da un paso más y llega al prime time de La 1 sin renunciar a lo que le ha traído hasta aquí: un estilo propio, una mirada contemporánea y la capacidad de convertir cada entrega en una fiesta, esta vez, en la franja estrella.
La semana pasada, ‘Al cielo con ella’, con Henar Álvarez, fue la oferta más conectada de su franja con 2.476.000 espectadores únicos.