Karla Sofía Gascón, Premio RNE Sant Jordi a la Trayectoria Internacional 2026

La 70ª edición de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía distingue a Karla Sofía Gascón con el Premio a la Trayectoria Internacional en reconocimiento al impacto de su trabajo y a la proyección global de una carrera que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Su interpretación en 'Emilia Pérez' marcó un punto de inflexión, la situó en el foco del cine internacional y generó una repercusión extraordinaria tanto por la complejidad del personaje como por la intensidad y el riesgo asumido en pantalla. Un trabajo que evidenció su capacidad para afrontar retos interpretativos de gran exigencia y construir personajes con una fuerte identidad propia.

Actualmente, Gascón desarrolla una intensa actividad internacional que articula su carrera entre Europa y Latinoamérica. A sus rodajes en Europa, como 'Scuola di seduzione' y el estreno previsto del western 'Trinidad', se suman nuevos proyectos como el thriller 'The Life Lift'. En paralelo, participa en la adaptación cinematográfica de 'Las malas', dirigida por Armando Bó, un proyecto de fuerte dimensión autoral que refuerza su presencia en el cine latinoamericano de proyección internacional.

Esta diversificación de registros -del drama a la comedia y el thriller- y su implicación en producciones de distintos contextos culturales consolidan una trayectoria marcada por la versatilidad y una clara voluntad de expansión artística.

Los premios Sant Jordi reconocen así una trayectoria que no se define únicamente por los logros alcanzados, sino por su capacidad de proyección y evolución constante dentro del panorama cinematográfico contemporáneo.

Con este galardón, los Premios Sant Jordi ponen en valor a una intérprete que ha sabido transformar el reconocimiento en oportunidad, ampliar horizontes y consolidar una presencia cada vez más sólida en la industria internacional.