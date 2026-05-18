El programa de Radio 5 'Libros de arena', Premio Bibliodiversidad 2026

La Comisión de Pequeños Editores de la Asociación de Editores de Madrid ha distinguido al espacio ‘Libros de arena’, de Radio 5, con el Premio Bibliodiversidad 2026 en la categoría de Medios de Comunicación. Estos galardones reconocen cada año a iniciativas y profesionales que contribuyen a ampliar el ecosistema del libro y fomentar la pluralidad editorial.

El jurado ha resaltado “la destacada labor de prescripción literaria” del espacio dirigido y presentado por Susana Santaolalla, “caracterizada por el rigor, la sensibilidad y la cercanía con el público”. Asimismo, ha subrayado que el programa “contribuye de manera decisiva a visibilizar editoriales independientes, nuevas voces y proyectos innovadores que enriquecen el ecosistema del libro”.

‘Libros de arena’ forma parte de la programación de Radio 5 Todo Noticias desde hace casi trece años y, desde hace seis, también cuenta con formato podcast en RNE Audio. Concebido como una librería radiofónica abierta a los oyentes, el programa conversa con escritores, da espacio a autores noveles y presta especial atención a las editoriales independientes, siempre con la literatura como protagonista y desde una clara vocación de servicio público.

Susana Santaolalla cuenta con una amplia trayectoria en el área de Cultura de RNE, especializada en información y programas literarios. En 2024 recibió la Antena de Oro por la divulgación cultural desarrollada en ‘Libros de arena’, espacio que ese mismo año fue reconocido también con el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes.

La entrega de los Premios Bibliodiversidad 2026 se celebrará el próximo 8 de junio en la Casa de Cantabria, en el marco de la Feria del Libro de Madrid.