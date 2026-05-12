RNE entrega los premios 'El Ojo Crítico' 2025

Radio Nacional de España celebrará este jueves la ceremonia de entrega de los XXXVI Premios ‘El Ojo Crítico’ en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. El programa cultural de la radio pública vuelve destacar las carreras de jóvenes talentos culturales de nuestro país, así como la trayectoria de una gran figura del mundo de la cultura, en este caso, el actor Emilio Gutiérrez Caba.

El acto estará conducido por las directoras y presentadoras de ‘El Ojo Crítico’, Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, y contará con la asistencia de autoridades y numerosas personalidades culturales.

Emilio Gutiérrez Caba, Premio El Ojo Crítico Especial 2025 El actor Emilio Gutiérrez Caba acudirá para recoger el Premio Especial 2025, un homenaje a sus 60 años dedicados al cine, al teatro y a la televisión. También asistirán los otros 10 premiados: Albert.DATA (Innovación digital en el ámbito cultural), la escritora Lucía Solla Sobral (Narrativa), el grupo vocal Cantoría (Música Clásica), la compañía La Venidera (Danza), la dibujante Irene Márquez (Cómic), la productora, dramaturga, directora e intérprete María San Miguel (Teatro), la productora Marina García López (Cine), la artista Cristina Mejías (Artes Visuales), el poeta Juan de Salas (Poesía) y el cantautor y guitarrista Guitarricadelafuente (Música Moderna).