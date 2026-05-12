RNE entrega los premios 'El Ojo Crítico' 2025
- Con la asistencia de Emilio Gutiérrez Caba, Premio Especial, y el resto de galardonados
- Jueves 14 de mayo, a las 19:00 horas en el Museo Reina Sofía
- RTVE Play emitirá la gala en directo, que podrá escucharse también el viernes 15 a las 16:00 horas en ‘El Ojo Crítico’ de Radio 5
Radio Nacional de España celebrará este jueves la ceremonia de entrega de los XXXVI Premios ‘El Ojo Crítico’ en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. El programa cultural de la radio pública vuelve destacar las carreras de jóvenes talentos culturales de nuestro país, así como la trayectoria de una gran figura del mundo de la cultura, en este caso, el actor Emilio Gutiérrez Caba.
El acto estará conducido por las directoras y presentadoras de ‘El Ojo Crítico’, Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, y contará con la asistencia de autoridades y numerosas personalidades culturales.
Emilio Gutiérrez Caba, Premio El Ojo Crítico Especial 2025
El actor Emilio Gutiérrez Caba acudirá para recoger el Premio Especial 2025, un homenaje a sus 60 años dedicados al cine, al teatro y a la televisión.
También asistirán los otros 10 premiados: Albert.DATA (Innovación digital en el ámbito cultural), la escritora Lucía Solla Sobral (Narrativa), el grupo vocal Cantoría (Música Clásica), la compañía La Venidera (Danza), la dibujante Irene Márquez (Cómic), la productora, dramaturga, directora e intérprete María San Miguel (Teatro), la productora Marina García López (Cine), la artista Cristina Mejías (Artes Visuales), el poeta Juan de Salas (Poesía) y el cantautor y guitarrista Guitarricadelafuente (Música Moderna).
XXXVI Premios El Ojo Crítico
Con estos galardones, ‘El Ojo Crítico’ lleva 36 años reconociendo el talento e impulsando las carreras de jóvenes promesas de diversos ámbitos culturales.
El programa vive su 43ª temporada en antena y cuenta con una emisión diaria y otra de fines de semana: de lunes a viernes a las 16:00 en Radio 5, con Laura Martínez Ruibal, y los sábados y domingos, a las 12:30 horas en Radio Nacional, con Ángeles Caso.