'El Ojo Crítico' viaja a Paraguay para conmemorar el 50º aniversario del Centro Cultural de España en Asunción

El programa cultural ‘El Ojo Crítico’ de RNE viajará a Paraguay para celebrar los 50 años del Centro Cultural de España en Asunción, Juan de Salazar, el más antiguo de la Red de Centros Culturales en Iberoamérica. Bajo el lema “50 años imaginando futuros”, ha preparado un extenso programa de actividades para celebrar el aniversario y recorrer la historia de la institución, prestando especial atención a los desafíos del presente y del futuro.

La directora del área de cultura de RNE, Beatriz Torío y Elvira de Luis, subdirectora de ‘El Ojo Crítico’, viajarán hasta allí para emitir desde el Centro Cultural dos programas especiales los días 20 y 21 de abril en Radio 5. Se centrarán en dar a conocer y poner en valor el trabajo del centro y en difundir el arte local y a los artistas paraguayos, así como también las valiosas instalaciones del propio centro, que constituyen lugares de gran interés para la reflexión, el análisis y la escucha.

La cultura y el talento paraguayos también estarán presentes en la edición del fin de semana de ‘El Ojo Crítico’ de RNE con Ángeles Caso, espacio cultural líder en oyentes los domingos según el último Estudio General de Medios (EGM).

Con sedes en 16 países, principalmente Iberoamérica y Guinea Ecuatorial, los Centros Culturales de España (CCE), gestionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) funcionan como espacios de encuentro, inclusión y fomento de industrias creativas, promoviendo el diálogo iberoamericano. Son lugares en los que convergen procesos de creación, innovación social y emprendimiento cultural en las distintas regiones además de ser ejes claves para la difusión cultural, la capacitación y la formación.

El Centro Juan de Salazar es una institución dependiente de la Embajada de España en Paraguay, y está adscrito a la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas (DRCC) de AECID, que forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España (MAEC).