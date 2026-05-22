Radio Clásica celebra su 60º aniversario con el libro 'Músicas para vivir mejor'

Músicas para vivir mejor’, el libro que conmemora los 60 años de historia de Radio Clásica, no es solo un libro. Es un recorrido por el papel que la música juega en la vida cotidiana. A través de este texto, se puede corroborar, tal y como indica Gustavo Dudamel, que la música es “un puente que nos permite conectar de verdad”. “Su poder no reside solo en el intelecto, sino en la profunda conexión, casi espiritual, que puede crear”, afirma el director.

Según la escritora Espido Freire, este libro “nos habla de la necesidad de recuperar una relación con la música que no sea utilitaria, que no esté sometida al algoritmo ni al consumo rápido, sino al deseo. A la curiosidad. A algo que no exija resultados inmediatos”.

“Voces cercanas, voces amigas” El libro explora cómo la música influye en la identidad, en las relaciones, en la forma de pensar y hasta en la manera de habitar el tiempo. Y todo ello, visto desde la perspectiva personal y profesional de los informadores e informadoras de Radio Clásica, quienes hacen posible que esta emisora pública siga siendo un referente cultural y social tras 60 años de trayectoria. Voces cercanas, amigas, que en cada programa acercan a la audiencia la emoción de la música, su significado y su poder. Voces que, para esta ocasión tan especial, han decidido afrontar un nuevo reto: escribir una obra colectiva con recomendaciones musicales, esencialmente del repertorio clásico, que se vuelven idóneas para acompañar las más variadas actividades de la vida. Sus autores son Nacho Arbalejo, Fernando Blázquez, Ana Cortijo Haro, Clara Corrales, Lidia Cossío de la Iglesia, Yolanda Criado Díaz, Germán García Tomás, Carlos Hernández Sánchez, David Hervás, Elena Horta Barrio, Irene de Juan Bernabéu, Vigor Kuric, Martín Llade, Marisa Martínez Esparza, Amaya Prieto Barriuso, Ana Reina, Diego Requena, Clara Sánchez González, Eva Sandoval Díez, María del Ser, Gracia Terrén Lalana y Mikaela Vergara. Equipo de profesionales de Radio Clásica En palabras de Roberto Santamaría, director de Radio Nacional de España, “Radio Clásica acompaña, sostiene, ilumina. Es un espacio donde no hace falta saber, solo escuchar. Donde cada día se demuestra que Bach ordena el mundo, que Mahler lo ensancha, que Falla lo enciende y que Monteverdi lo consuela”. Los autores de esta obra colectiva recomiendan en cada capítulo entre siete y diez piezas, esencialmente del repertorio clásico, que consideran idóneas para acompañar distintas actividades de la vida, algunas más cotidianas y otras más trascendentales. Al final de cada capítulo aparece un código QR que permite acceder a la escucha de cada lista de músicas alojadas en la página web de Radio Clásica. Los intérpretes de las piezas han sido seleccionados expresamente por los autores de esta publicación, todos ellos informadores e informadoras de la plantilla actual de la emisora. La presentación del libro en Radio Clásica tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 12:00 horas en el programa Radar Clásico, presentado por Yolanda Criado, Nacho Arbalejo y Gracia Terrén, que se realizará en directo con público en el pabellón de RTVE en la Feria del Libro de Madrid. Además, una selección de los autores firmará en este espacio ejemplares el domingo 31 de mayo y martes 2 de junio (de 18:00 a 20:00 horas) en la Caseta 23 (Distribuidora Maidhisa), así como el domingo 7 de junio (de 12:00 a 14:00) en la Caseta 49 (Librería El Argonauta) de la feria. Por último, el martes 23 de junio a las 19:00 horas se presentará este texto colectivo en la librería especializada en música ‘El Argonauta’ (C/Fernández de los Ríos, 50, Madrid), con la asistencia de varios de sus autores.