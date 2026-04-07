La reina Sofía visita Radio Clásica por su 60º aniversario

Con motivo de las celebraciones del 60º aniversario de Radio Clásica de Radio Nacional de España, S.M. la reina Sofía ha visitado este martes 7 de abril el edificio de la Casa de la Radio, en Prado del Rey (Madrid), donde ha sido recibida por Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales; José Pablo López, presidente de la Corporación RTVE; Esther de la Mata, Rosa León y Angélica Rubio, en representación del Consejo de Administración de RTVE; Roberto Santamaría, director de RNE, y Eva Sandoval, directora de Radio Clásica.

El acto ha comenzado en el hall de la Casa de la Radio, donde María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha dado la bienvenida a los asistentes y la palabra a Roberto Santamaría y a Eva Sandoval.

El director de RNE ha señalado lo que supone este aniversario para una emisora como Radio Clásica. “En estos tiempos de inmediatez y ruido hoy celebramos algo que parece un milagro, 60 años de una emisora que ha demostrado que la cultura no es un lujo, sino un servicio público; que la belleza no es un adorno, sino una necesidad; y que la música, cuando se cuida, se explica, se ama y se comparte, puede ser una forma de ciudadanía”.

Santamaría ha valorado, asimismo, la labor de profesionales de áreas técnicas, de producción, locución y música y a los oyentes de Radio Clásica, y ha tenido un agradecimiento especial a S.M. la reina Sofía, de quien ha señalado que su relación con la música clásica no es un gesto protocolario sino una verdadera vocación. “Su presencia constante en auditorios, su apoyo a instituciones musicales y su defensa silenciosa pero firme a la cultura han sido durante décadas un estímulo para quienes creemos que la música no solo se escucha, también hay que protegerla”.

Al reconocimiento a Doña Sofía también se ha sumado Eva Sandoval durante su intervención, que ha destacado su respaldo a proyectos de gran envergadura a través, por ejemplo, de su “intenso apoyo a la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, la institución formativa más prestigiosa en el ámbito musical español, con la que Radio Clásica mantiene una firme alianza desde hace décadas”.

Sandoval también ha tenido palabras de agradecimiento para toda la plantilla y figuras históricas que integran la emisora, “un equipo que, desde 1965, ha perseguido un único objetivo: conservar, difundir y transmitir a las generaciones futuras la gran música, ese importantísimo patrimonio inmaterial universal que nos define como seres artísticos y sensibles al hecho sonoro”. “Radio Clásica no es solo una escuela musical, sino que, para muchos de nosotros, ha sido también una escuela de vida”, ha subrayado la directora de Radio Clásica.

Música en directo de la Orquesta Sinfónica RTVE Tras las intervenciones, Doña Sofía ha podido disfrutar junto a todos los asistentes de una selección del ‘Septimino en mi bemol mayor’, Op. 20 de Ludwig van Beethoven (en adaptación de Pedro Pérez Conejero), obra dedicada a la emperatriz María Teresa de Borbón e interpretada por varios músicos de la Orquesta Sinfónica RTVE: Arantxa Lavín a la flauta, Ana Ruiz al corno inglés, Emilio Espasandín al clarinete, Jesús Jiménez a la trompa, Jesús Viedma al fagot, Javier Albarés al violonchelo y Roberto Terrón al contrabajo. Actuación en directo de la Orquesta Sinfónica RTVE en la Casa de la Radio, durante el acto del 60º aniversario de Radio Clásica Más tarde, Doña Sofía ha visitado el Estudio 206 de continuidad de Radio Clásica coincidiendo con la emisión en directo del programa ‘Radar clásico’. Allí ha coincidido con el pianista Eldar Nebolsin y el violonchelista Pablo Ferrández, dos músicos de prestigio internacional vinculados a la Escuela Superior de Música Reina Sofía, institución musical de referencia en España avalada por S.M., que también han sido invitados al programa. Ambos han ofrecido una actuación musical en vivo con obras de Robert Schumann y Franz Schubert, además de otra obra de Alexander Glazunov. A continuación, los dos músicos han sido entrevistados por Mikaela Vergara, Nacho Arbalejo y Gracia Terrén, informadores de Radio Clásica. Durante esta jornada, la reina Sofía ha charlado con los miembros de la plantilla actual de la emisora, así como con una representación histórica y personal allegado a la misma en la redacción de Radio Clásica. La visita se ha cerrado con la entrega a la reina de un obsequio por parte de RTVE, así como el disco conmemorativo del 60º aniversario de Radio Clásica ‘Mucho más que música’. La reina Sofía, junto a Eva Sandoval y José Pablo López, en su visita a los estudios de Radio Clásica