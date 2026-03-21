Fallece Pablo Romero, colaborador de Radio Clásica desde hace más de una década

Pablo Romero García, colaborador de Radio Clásica (RNE), ha fallecido este viernes 20 de marzo a los 82 años. Actualmente, desentrañaba los misterios del tango a través de su música en el programa ‘Dos por cuatro’ en la madrugada del jueves al viernes de 01:00 horas a 02:00 horas.

Nacido en Tucumán (Argentina) el 21 de marzo de 1943, en el seno de una familia de músicos aficionados y profesionales, Pablo Romero realizó estudios de Periodismo en su país natal. En su juventud se trasladó a Europa en busca de regímenes democráticos e igualdad de oportunidades. Se estableció primero en Italia, donde creció como músico con el grupo de folk ‘Americanta’ y colaboró con multitud de artistas del mundo cultural y audiovisual. Trabajó en Radio Città Futura, donde coincidió con figuras como Franco Battiato y Antonello Venditti, o en Radio Vaticano.

Participó en la grabación de la banda sonora de la serie ‘Sandokán’ interpretando instrumentos folklóricos latinoamericanos. Hace más de cuarenta años se estableció en España, donde ha ejercido como periodista, multiinstrumentista, compositor de música para teatro y producciones audiovisuales, arreglista y productor. Fue el fundador y director del portal digital de partituras ‘El Atril’.

Gran amante de la música, especialmente de la clásica y del folk, así como del cine, de la literatura y del teatro, comenzó a colaborar en el programa ‘Sinfonía de la mañana’ de Radio Clásica con Martín Llade en 2015. También ha dirigido y presentado los programas ‘Pangea’, ‘Viva l’Italia’ y ‘Dos por cuatro’.

Su interesante historia se puede escuchar en ‘Desde esta orilla’ de Radio Exterior de España con la compañera de Radio Clásica Amaya Prieto y también en ‘La música de’ de ‘Sinfonía de la mañana’ con Martín Llade y Clara Corrales.