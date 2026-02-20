La reina Sofía, investida doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
- La iniciativa partió de una solicitud del Banco de Alimentos de Las Palmas
La reina Sofía ha sido investida este viernes doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, máximo reconocimiento de la institución, por "su continuado apoyo a iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias, así como por su compromiso con la cultura, la ciencia y la educación".
Según informó la Casa del Rey, la universidad canaria reconocerá el "inquebrantable y extraordinario apoyo" de la madre del rey, otorgándole este reconocimiento en un acto que tendrá lugar un mes después de lo previsto, ya que fue aplazado debido al estado de salud de la hermana de la reina, Irene de Grecia, que falleció el 15 de enero.
La iniciativa partió de una solicitud del Banco de Alimentos de Las Palmas
El 25 de noviembre de 2025, el Claustro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aprobó, previa validación en Consejo de Gobierno del 4 de noviembre a propuesta del rector, la propuesta para investir a la reina Sofía doctora honoris causa.
La iniciativa partió de una solicitud del Banco de Alimentos de Las Palmas que colabora con la Federación Española del Banco de Alimentos y la Fundación Reina Sofía.
Esta distinción persigue reconocer también el compromiso de la reina Sofía con la cultura, la ciencia y la educación.
(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)