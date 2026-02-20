La reina Sofía, investida doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La reina Sofía ha sido investida este viernes doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, máximo reconocimiento de la institución, por "su continuado apoyo a iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias, así como por su compromiso con la cultura, la ciencia y la educación".

Según informó la Casa del Rey, la universidad canaria reconocerá el "inquebrantable y extraordinario apoyo" de la madre del rey, otorgándole este reconocimiento en un acto que tendrá lugar un mes después de lo previsto, ya que fue aplazado debido al estado de salud de la hermana de la reina, Irene de Grecia, que falleció el 15 de enero.