Los sueldos de Felipe VI y la reina Letizia suben un 1,5% este año, hasta los 290.000 y 160.000 euros respectivamente

El Palacio de la Zarzuela ha hecho públicas sus cuentas de cara a 2026, en el que el rey Felipe VI cobrará 290.000 euros, 4.311 euros más que el año pasado, debido a la aplicación de la subida del 1,5% aprobada para los funcionarios del Estado. Además, la reina Letizia percibirá 160.000 euros, 2.881 más que en 2025. Y la reina Sofía recibirá un total de 131.000 euros (2.438 más que en 2025).

Estos fondos proceden de la partida destinada a la Jefatura del Estado de los Presupuestos Generales del Estado. Esta cuantía, algo superior a los ocho millones de euros (8.431.150€ exactamante), lleva congelada desde 2022, al estar prorrogadas las cuentas públicas desde 2023.

“Zarzuela ha hecho públicas sus cuentas para este año. A los sueldos de los reyes se les ha aplicado la subida del 1,5% aprobada para los funcionarios



🎙️@LuciaYeste pic.twitter.com/mCip0pLhSg“ — Radio 5 (@radio5_rne) February 12, 2026

Tal como establece el artículo 65.1 de la Constitución, el rey distribuye "libremente" estos fondos. Desde hace ya seis años, sólo reciben asignación anual el propio jefe del Estado, la reina Letizia y la reina Sofía. La infanta Leonor y la princesa Sofía no reciben asignación.

La partida más elevada es la de personal Con esos 8,4 millones de euros, la hace frente a sus obligaciones económicas, como retribuciones, cuotas y prestaciones sociales de cargos y personal laboral, así como sus gastos de funcionamiento, suministros, viajes y gastos de protocolo y representación, como almuerzos, cenas oficiales y recepciones. Dentro de la cantidad global presupuestada para la Casa del Rey, 3,8 millones están dedicados a gastos de personal, donde también ha aplicado en este ejercicio la subida acordada para los funcionarios. Además de los sueldos, esta partida incluye los gastos relativos a seguros sociales y otros gastos sociales a cargo de la Casa del Rey. Según la nota publicada por Zarzuela, el presupuesto en este capítulo disminuye un 22,18% respecto al de 2025. Un descenso que justifica por "cambios en la normativa interna relativa a las gratificaciones del personal y el traslado al capítulo 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios- diversos gastos que previamente eran presupuestados en este capítulo 1 -Gastos de personal-" algo que se considera adecuado por su "naturaleza económica". Las retribuciones del personal de alta dirección alcanzarán los 901.000 euros. Para abonar los trienios de los funcionarios de carrera que tengan reconocido el derecho los mismos se ha previsto una asignación de 68.000. Y para las retribuciones del personal laboral, 32.500 euros. Respecto a los altos cargos de la institución, el jefe de la Casa, Camilo Villarino, percibirá este año un total de 178.915 euros, en tanto que el sueldo de la secretaria general, Mercedes Araújo, asciende a 157.658 y el del jefe del Cuarto Militar, Eduardo Diz, a 135.859. Por debajo están, entre otras, las retribuciones del jefe del Servicio de Seguridad, Miguel Ángel Herraiz (126.719 euros); el jefe de Protocolo, Francisco Lizaur (126.164); la jefa de la Secretaría de la reina Letizia, Marta Carazo (124.806); y la directora de Comunicación, Rosa Lerchundi (122.886 euros). En conjunto, la Casa del Rey dedicará 1.482.000 euros a los "sueldos" de los miembros de la familia real y a pagar a estos altos cargos. En 2005 esta cantidad global ascendió a 1.409.426 €.